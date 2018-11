Alessandra Mastronardi intervista Gossipetv: “Girare L’Allieva 2 è stato faticoso” e parla della terza stagione

L’Allieva 3 ci sarà? Le parole di Alessandra Mastronardi a Gossipetv

Alessandra Mastronardi ha lavorato duramente per interpretare Alice Allevi ne L’Allieva. La seconda stagione della fiction di Rai Uno si è rivelata più impegnativa del previsto. A raccontarlo la stessa protagonista al margine della conferenza stampa della serie, la cui prima stagione è stata acquistata da Amazon Prime. “Girare L’Allieva 2 è stato molto faticoso, soprattutto dal punto di vista fisico. Abbiamo girato tutto il giorno, tutte le scene, Alice è sempre presente. Abbiamo girato per 110 giorni consecutivi. Tranne il sabato e la domenica non abbiamo mai avuto davvero un break. Non c’era mai un momento in cui io potessi sedermi (ride). Giravo scene di continuo, l’impegno fisico si è accusato”, ha ammesso Alessandra a Gossipetv. Per fortuna la passione per la recitazione e per questo lavoro ha aiutato la Mastronardi a non sentire il peso della fatica.

Le dichiarazioni di Alessandra Mastronardi su L’Allieva 3

Questo impegno così pesante e intenso potrebbe fermare Alessandra Mastronardi – sempre più divisa tra l’Italia e gli Stati Uniti – dal girare un’eventuale terza stagione de L’Allieva? “No, assolutamente no. Ma al momento ancora non si parla di un’altra stagione. Vediamo come va la seconda. E se ci sarà la terza spero ci sarà anche Lino Guanciale. Ma c’è tempo, staremo a vedere”, ci ha spiegato la fidanzata di Ross McCall. Nonostante gli ottimi ascolti della prima e seconda stagione, la Rai non ha infatti ancora preso una decisione in merito a L’Allieva 3.

L’Allieva 3 su Rai Uno: è ancora tutto da vedere

Inutile dire che i fan ci sperano, visto che più di 5 milioni di telespettatori si sono appassionati alla storia d’amore tra Alice Allevi e Claudio Conforti, il famoso CC. Per ora Alessandra si concentra su altro: in queste settimane sta girando gli episodi de I Medici 3, dove indossa i panni di Lucrezia Donati.