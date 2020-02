L’amica geniale, Lila e Lenù: le attrici Gaia Girace e Margherita Mazzucco parlano del ritorno alla vita quotidiana

Non è facile recitare in una fiction importante quando si è poco più che adolescenti. Ne sanno qualcosa Gaia Girace e Margherita Mazzucco, le attrici protagoniste de L’amica geniale. Per girare le prime due stagioni della fiction Rai, Gaia e Margherita hanno dovuto fare diverse rinunce. Non solo: per via dei numerosi mesi passati sul set, è stato difficile per entrambe tornare alla vita di tutti i giorni, alla scuola e alle vecchie amicizie. Soprattutto la Girace – che è nata e cresciuta a Vico Equense – non è riuscita a riallacciare i rapporti con le amiche di un tempo, come confessato in un’intervista concessa a Grand Hotel.

Gaia Girace triste per quello che è successo dopo le riprese de L’amica geniale

“Ormai sono etichettata come l’attrice. Non posso andare a una festa o non posso farmi vedere in giro con qualcuno senza che venga giudicata. E questo mi mette un po’ di tristezza”, ha raccontato Gaia Girace alla rivista Grand Hotel. “Ma la cosa che mi ha fatto soffrire di più è che dopo il successo de L’amica geniale ho perso le mie amiche del cuore. Le avevo portate anche sul set con me, le avevo presentate a tutti i miei colleghi, invece loro mi hanno tradito. Hanno iniziato ad allontanarmi e a parlare male di me alle mie spalle. Io capisco che possa esserci un po’ di invidia, ma non mi sarei mai aspettata che arrivassero a tanto…”, ha aggiunto la 16enne, ormai conosciuta in tutto il mondo grazie al personaggio di Lila Cerullo.

Anche Margherita Mazzucco (Lenù) ha avuto qualche problema di troppo

“All’inizio non è stato per niente facile gestire tutto: la scuola, le riprese, gli impegni, le amicizie…Sono stata per tanto tempo lontana dalla mia vita da ragazza e anche io ho perso dei legami che mi portavo dietro dall’infanzia. Dopo le riprese sono tornata alla mia vita da adolescente, ma non è stato facile riallacciare i rapporti con amici e compagni…“, ha invece confidato Margherita Mazzucco, che ne L’amica geniale indossa i panni di Elena Greco.

In che rapporti sono le attrici Gaia Girace e Margherita Mazzucco

Per fortuna Margherita e Gaia hanno stretto un bel rapporto e sono diventate subito complici sul set. Ma la distanza non aiuta il loro legame: la Girace ha infatti ammesso di frequentare più altri attori del cast, come Giovanni Amura (Stefano) e Gennaro De Stefano (Rino). Al contrario la Mazzucco sente spesso Francesco Serpico, il ragazzo che presta il volto a Nino Sarratore.