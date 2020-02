L’amica geniale Lila: l’attrice Gaia Girace è stata male durante le riprese a Ischia

Per Gaia Girace non è stato facile girare L’amica geniale 2. L’attrice 17enne ha avuto qualche problema di troppo sul set delle nuove puntate della fiction tratta dall’omonima quadriologia di successo di Elena Ferrante. La giovane di Vico Equense ha sofferto di un forte stress durante i ciak a Ischia, una delle location della seconda stagione della serie tv. Problemi legati all’ingresso di una nuova regista – Alice Rohrwacher, sorella dell’attrice Alba – che ha fatto una staffetta con Saverio Costanzo, presente fin dalla prima puntata. Questo cambio ha fatto male a Gaia, che ha superato tutto con il tempestivo intervento del figlio di Maurizio Costanzo.

Gaia Girace ha raccontato cosa è successo sul set de L’amica geniale 2

“Mi sono ammalata quando abbiamo girato a Ischia. Ammetto di aver provato non poche difficoltà ad approcciare con la nuova regista, Alice Rohrwacher. Lo stress è stato determinante. Ho avuto tonsillite, congiuntivite, febbre e ho passato una settimana terribile. Per due giorni sono stata segregata in camera a prendere antibiotici. Per fortuna è passata e grazie a Saverio Costanzo ho legato anche con Alice. Dovermi relazionare ad un’altra figura che non fosse lui per me è stato traumatico, perché si era creato un legame molto forte tra noi”, ha raccontato Gaia Girace alla stampa durante la presentazione de L’amica geniale 2.

L’amica geniale: Gaia Girace è molto legata al regista Saverio Costanzo

Per Gaia Girace L’amica geniale è stata la prima esperienza importante sul set e il rapporto con Saverio Costanzo – che l’ha scelta per interpretare Lila tra migliaia di aspiranti attrici – è stato forte fin da subito. Il regista ha instaurato lo stesso legame pure con Margherita Mazzucco, la ragazzina che indossa i panni di Lenù Greco. Quest’ultima, al contrario di Gaia, non ha avuto alcun problema a relazionarsi con Alice ed è stata felice dell’arrivo sul set di una regista donna.“L’idea di confrontarmi con lo sguardo di una donna l’ho trovata molto interessante“, ha ammesso Margherita durante la conferenza stampa del telefilm.

Gaia Girace vuole molto bene a Saverio Costanzo, regista della serie tv

“Saverio è una persona che ormai fa parte della mia vita e in lui ho trovato una figura paterna. Per me è un punto di riferimento, non solo a livello lavorativo ma anche personale. Per questo è molto importante quello che lui pensa di me. Gli voglio davvero tanto bene: lui ha capito delle cose di me che nessuno aveva mai scoperto”, ha puntualizzato Gaia Girace.