L’amica geniale-Storia del nuovo cognome: numero puntate e repliche

L’amica geniale 2: quante puntate sono e dove vedere le repliche

Torna su Rai Uno L’amica geniale, fiction tratta dall’omonimo romanzo di Elena Ferrante. La seconda stagione – Storia del nuovo cognome – parte su Rai Uno il 10 febbraio per un totale di quattro puntate. Ogni lunedì sera andranno in onda due episodi della nuova stagione (in totale sono otto), che racconta l’adolescenza di Lila e Lenù negli anni Sessanta. Un’adolescenza diversa per entrambe: Lila deve fare i conti con un marito violento, un figlio in arrivo e la prepotenza della famiglia Solara. Lenù invece continua a studiare e questo le permette di lasciare finalmente il rione e Napoli: la giovane ottiene una borsa di studio per la Normale di Pisa e qui conosce il suo futuro marito.

Dove rivedere le puntate de L’amica geniale-Storia del nuovo cognome

Le repliche de L’amica geniale 2 sono disponibili su Raiplay, il nuovo servizio streaming della Rai, dove è possibile rivedere qualsiasi programma o fiction trasmessa sui tre canali della Rai. Ma le repliche delle nuove puntate della serie tv con Gaia Girace e Margherita Mazzucco andranno in onda anche su Rai Premium, ogni venerdì sera, alle 21.20.

Chi sono gli attori de L’amica geniale-Storia del nuovo cognome

Gli attori principali de L’amica geniale 2 sono gli stessi della prima. Lila è Gaia Girace, Lenù è Margherita Mazzucco mentre Nino Sarratore è il giovane Francesco Serpico. Ci sono poi: Elvis Esposito (Marcello Solara), Alessio Gallo (Michele Solara), Gennaro De Stefano (Rino), Giovanni Amura (Stefano Carracci). Tornerà pure la piccola Ludovica Nasti in un cameo di Lila da bambina.

L’amica geniale continuerà in tv con altre due serie

L’amica geniale avrà una terza e quarta stagione ma cambieranno gli attori visto che con i nuovi episodi Lila e Lenù cresceranno. Al momento non è chiaro quali attori interpreteranno questi ruoli così amati.