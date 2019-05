Ludovica Nasti: dopo L’Amica Geniale e Un posto al sole sarà Anna Frank

Ludovica Nasti, nuovo progetto per la giovane attrice: interpreterà Anna Frank

Un successo in continua ascesa per Ludovica Nasti. La piccola attrice napoletana, protagonista della prima straordinaria stagione della fiction di Raiuno L’Amica Geniale, è entrata a far parte del cast della soap di Raitre Un posto al sole, dove dal 5 giugno interpreterà il ruolo di Mia Parisi, e adesso arriva un’altra grande notizia per la talentuosa dodicenne. Ludovica, infatti, prossimamente avrà l’onore e il piacere, nonché l’arduo compito, di interpretare lo storico personaggio di Anna Frank. Al momento non si conosce ancora se si tratterà di un film televisivo,. di una serie o di un progetto cinematografico. L’unica cosa certa è che sarà proprio la Nasti l’attrice che interpreterà la bambina di origine ebraiche, divenuta un simbolo della Shoah per il suo celeberrimo diario.

Il nostro nome è Anna: Ludovica Nasti interpreta Anna Frank

Ludovica Nasti, che ha presenziato anche all’ultima edizione del Festival del Cinema di Cannes, presterà le sue fattezze ad Anna Frank per un progetto inedito liberamente ispirato ai pensieri della deportata e giovane scrittrice. Dal suo profilo Instagram si apprende che è già a lavoro sul set e che il progetto, prodotto da Studio Emme ed Helix Pictures, porterà il titolo di Il nostro nome è Anna

Ludovica Nasti ad Un Posto al sole

Intanto, dopo l’esordio nel novembre 2018 nei panni di Lila in L’amica Geniale (di cui è prevista una seconda stagione), la prodigiosa dodicenne a breve debutterà anche su Raitre nella soap italiana Un posto al sole. Dal 5 giugno sarà infatti Mia Parisi, ovvero la sorella minore di Alex, attuale fidanzata di Vittorio Del Bue; figlio quest’ultimo dello storico personaggio di Guido Del Bue. Ludovica alla rivista Grand Hotel ha dichiarato che sul set della soap italiana ambientata nella città di Napoli si è sentita a casa, come in una grande famiglia.