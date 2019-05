Un posto al sole, Ludovica Nasti: “Ecco cosa mi hanno detto gli altri attori”

Un posto al sole: Ludovica Nasti pronta al debutto

Un posto al sole. Nella longeva e più che famosa soap di Rai Tre, in onda da ormai tantissimi anni, sta per debuttare Ludovica Nasti. La dodicenne diventata famosa grazie a L’amica geniale. Lila, questo il nome del suo personaggio all’interno della serie tv seguita e apprezzata dappertutto. Un successo senza fine che porta la napoletana a provare nuove esperienze, nuove e avvincenti avventure all’insegna della recitazione. Non si ferma Ludovica, va avanti e sogna di crescere nel cinema italiano. Dai campi di calcio alla televisione, la Nasti si mostra determinata e ambiziosa ai massimi livelli. Dal 6 giugno inizia ufficialmente la sua partecipazione in Un posto al sole. A tal proposito ecco cosa racconta la piccola ma talentuosa attrice.

Ludovica Nasti racconta le prime sensazione

Intervistata dalla rivista Grand Hotel, la Nasti racconta quali sono le sue prime sensazione provate sul set di Un posto al sole. “Sul set mi hanno accolto tutti con grande affetto, come se mi conoscessero da sempre“, continua poi dicendo: “Mi hanno detto che ho un grande talento e che nella soap potrò affinarlo e migliorarlo parecchio”. Si sente come in una grande famiglia e questo aiuta Ludovica a sentirsi libera di poter esprimersi come meglio crede.

Il 6 giugno andrà in onda Ludovica Nasti in Un posto al sole

Tutto è pronto per il grande debutto. Ludovica andrà in scena giorno 6 giugno nelle vesti di Mia Parisi. Come già anticipato nelle scorse settimane, Ludovica vestirà i panni della sorella minore di Alex, attuale fidanzata di Vittorio Del Bue. Non ci resta che attendere ancora qualche puntata per capire meglio come sarà il personaggio nel quale si calerà l’ormai vecchia Lila Cerullo. Intanto le emozioni della giovane attrice si trasformano pian piano in vere e proprie esperienze di vita.