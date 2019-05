Un posto al sole, anticipazioni dal 6 al 10 maggio: Angela viene aggredita

Un posto al sole, tutte le anticipazioni della prossima settimana

Un posto al sole. Filippo e Roberto sono in preda al panico dopo aver scoperto che Tommaso ha perso la vita. Intanto tra Giulia e Denis sembra essere tornato il sereno dopo la forte discussione in merito ai social. Ma cosa accadrà durante la prossima settimana nella famosa soap di Rai Tre? Ecco tutte le anticipazioni dal 6 al 10 maggio 2019!

Lunedì

Roberto e Filippo vengono messi al corrente di tutta la verità su Tommaso. Michele invita a cena il professore per esprimergli tutta la sua solidarietà mentre Mimmo continua a voler rivedere Rossella a tutti i costi.

Martedì

Roberto è in preda ad una vera e propria crisi per via dei sensi di colpa. Dopo aver capito che Rossella ha chiuso tutti i ponti con lui, Mimmo si lascia trascinare nuovamente sulla cattiva strada da Maurizio. Guido sta per scoprire che Cinzia è ridotta peggio di quanto credesse.

Mercoledì

Una visita inaspettata scalda il cuore di Raffaele e non solo. Alice mostra grande entusiasmo per la vita londinese e questo porta Andrea a temere che la cosa possa avere risvolti imprevisti. Mentre Ferri scopre un lato di Tommaso che non conosceva, Filippo torna a Napoli.

Giovedì

Angela si reca al centro d’ascolto con Giulia, ma senza sapere di essere seguita da Costantin. Dopo un primo incontro come Rossella, Patrizio va al Vulcano con Vittorio e si imbatte nuovamente nella sua ex. Andrea viene incastrato da Marina e così è costretto a trascorrere una mattinata di shopping con Alice.

Venerdì

L’aggressione ai danni di Angela viene sventata dal provvidenziale intervento di Ciro che potrebbe rivelarsi determinante per scoprire se dietro all’episodio si nasconde ancora una volta Prisco. Diego decide di trasferirsi il prima possibile per prendere possesso del nuovo appartamento e questo lo porta ad avere un acceso confronto col padre. Per rispettare la richiesta di Alex, Vittorio esagera amplificando le insicurezze della ragazza.