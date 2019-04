Un posto al sole: Elena Giordano torna in scena dopo l’estate

Un posto al sole: Valentina Pace racconta la maternità

Dopo la nascita della piccola Matilde, Valentina Pace appare felice e sorridente. L’attrice che presta il volto a Elena Giordano in Un posto al sole si racconta in una lunga intervista alla rivista settimanale Diva e Donna. Tante sono le domande poste alla Pace. Si parla di maternità, del compagno Stefano, della primogenita Alice e anche di Un posto al sole e del lavoro in generale. Per la donna quarantunenne, l’arrivo della seconda figlia rappresenta un evento bellissimo che riempie di gioia i cuori dell’intera famiglia. La Pace racconta i primi mesi di vita della sua piccola bambina e nel farlo mostra l’entusiasmo e ritorna indietro nel tempo, alla sua prima maternità. A tal proposito, ecco cosa svela di Un posto al sole Valentina Pace.

Elena Giordano torna in Un posto al sole dopo l’estate 2019

Come avevamo anticipato qualche giorno fa, l’attrice ha spiegato in una precedente intervista a quando è fissata la data del suo rientro in scena. Ebbene sì, oggi Elena sa darci una risposta più che certa in merito alla soap di cui è spesso protagonista. “Immagino di riprendere dopo l’estate. La mia Elena tornerà, anche perché ha una figlia. Tutto questo avverrà quando supererà la perdita del bimbo che portava in grembo”. Dunque tutto pare essere certo. Ricordiamo che Elena, in questo momento della soap, si trova a Londra per staccare un po’ la spina e soprattutto per stare lontana da Valerio Viscardi.

Valentina Pace si sbilancia sul suo compagno Stefano

Ma ritornando alla sua vita privata, Valentina spiega qual è il rapporto con il suo compagno Stefano. “Lui ha 3 anni meno di me e mi piace l’idea dell’uomo più giovane. Stefano è molto maturo e mi aiuta molto..anche se le nottate poi le faccio sempre io”.