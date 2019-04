Un posto al sole, il ritorno di Elena: ecco cosa svela Valentina Pace

Un posto al sole: il rientro di Elena Giordano ecco a quando è fissato

Un posto al sole. Da ormai qualche tempo, nella famosa e longeva soap di Rai Tre, non si hanno notizie dell’affascinante Elena Giordano. Come ogni appassionato di Un posto al sole ben saprà, la donna è fuggita a Londra dopo la definitiva rottura con Valerio Viscardi e soprattutto dopo aver perso il bambino che portava in grembo. Il tutto dovuto ad un malore che Elena ha accusato dopo aver scoperto di essere stata tradito dall’uomo. In realtà, la prolungata assenza dal set è dovuto al fatto che l’attrice che interpreta Elena è diventata da poco mamma nella vita reale. Ma ecco come procede la quotidianità di Valentina Pace dopo il parto.

Quando torna Valentina Pace sul set di Un posto al sole?

Come riporta la rivista settimanale Nuovo Tv, la Pace sta vivendo un chiaro momento di felicità vista la nascita della sua secondogenita. La bimba è nata lo scorso 27 febbraio dalla relazione con Stefano, attuale compagno dell’attrice. Matilde, questo il nome della piccola, ha portato amore e serenità nella famiglia composta dalla coppia e dalla prima figlia di Valentina Pace, Alice di otto anni. La quarantunenne si dice emozionata, premurosa ma anche piena di energie dopo aver dato alla luce la sua dolce bambina. Ma, in merito al suo rientro sul set, ecco cosa rivela l’attrice.

Elena Giordano è pronta a rientrare dopo il parto

Quando le viene chiesto di Un posto al sole, Valentina risponde: “Non vedo l’ora di presentare la mia bambina ai miei colleghi della soap”. Dopodiché aggiunge: “Sarà per poco. Il tempo di allattare e poi tornerò sul set”. Dunque, i fan che attendono l’atteso rientro di Elena Giordano possono dirsi più che soddisfatti. La figlia di Marina sta per tornare.