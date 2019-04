Un posto al sole, anticipazioni dal 22 al 26 aprile: Mimmo spaventa Michele

Un posto al sole: tutte le anticipazioni della prossima settimana

Un posto al sole. Continua senza alcuna tregua l’intenzione di Arianna di prendere il porto d’armi, nonostante la netta opposizione di Andrea. Intanto Rossella è sempre più esposta al pericolo dal momento in cui vede e frequenta uno degli uomini che vorrebbe fare del male a lei e al padre Michele. Dopo il ripensamento di Diego e il litigio con Angela per via dell’affitto della camera, ecco che alla Terrazza arriva Ciro come nuovo inquilino. Alice, lontana da Elena per le vacanze pasquali, è in preda ad un momento di crisi. Ma ecco cosa accadrà nella prossima settimana all’interno della famosa soap di rai tre. Di seguito tutte le anticipazioni dal 22 al 26 aprile 2019!

Lunedì

Filippo e Ferri devono decidere se cedere o meno alla richiesta appena pervenuta. Guido e Mariella provano a convincere in ogni modo Cerruti della loro buona fede.

Martedì

La decisione di Arianna di tenere la pistola in casa trova l’opposizione della sua amica Angela Poggi e porta entrambe ad avere uno scontro abbastanza forte. Cerruti è intrigato dal sito web al quale lo avevano iscritto Guido e Mariella a sua insaputa.

Mercoledì

Mentre la tensione dovuta alla scelta di Arianna non sembra in alcun modo voler cessare, Rossella fa una scoperta che la lascia completamente sconvolta. Deciso ad aiutare Diego nel suo nuovo lavoro, Raffaele sarà alla mercé di Renato Poggi.

Giovedì

Michele scopre, con una certa inquietudine, che Mimmo ha avvicinato più volte sua figlia Rossella. Marina costringe Alberto Palladini a fare una riunione non convenzionale. L’uomo, intanto, punta l’attenzione sull’avvenente cameriera di Valerio.

Venerdì

Andrea cerca in tutti i modi di trovare un compromesso con Arianna per via della sua folle decisione. Intanto Mimmo, spudoratamente, si presenta a Palazzo Palladini per poter parlare con Rossella.