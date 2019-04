Un posto al sole: Angela e Arianna protagoniste di un’accesa discussione

Un posto al sole: accesa discussione tra Angela e Arianna

Un posto al sole. Arianna è sempre più convinta di voler prendere il porto d’armi anche se tale decisione sembra non essere condivisa da nessuno. Andrea cercherà di convincere la moglie a non insistere nel voler portare una pistola a Caffè Vulcano. Dal canto suo, però, la donna si dice spaventata per quando accaduto nel suo locale e, proprio per questa ragione, intende restare ferma sulla sua posizione. Arianna non cambia idea..anzi, da quel che abbiamo potuto notare nelle ultime puntate di Un posto al sole, vediamo che la barista inizia addirittura ad allenarsi con l’arma per trovarsi pronta nel caso in cui qualche rapinatore fosse intenzionato a colpire ancora una volta. Ma a causa di questa decisione, Arianna avrà problemi con più di una persona. Ecco cosa ci svela il sito Tv Soap in merito alla calda vicenda.

Arianna dovrà scontrarsi con l’opposizione di Angela Poggi

Oltre ad Andrea ecco che anche Angela Poggi si oppone alla decisione di Arianna. Come anticipato da Tv Soap, nelle prossime puntate potremo assistere ad un’accesa discussione tra le due donne che vivono in Terrazza. Ebbene si, pare proprio che la moglie di Andrea si sia messa in testa l’idea di custodire una pistola in casa, alla Terrazza, dove vive con numerosi inquilini, tra cui Angela e Franco. Da ciò nascerà un litigio abbastanza serio che probabilmente porrà fine al loro rapporto. Secondo la figlia di Giulia e Renato Poggi, l’idea di tenere un’arma in casa potrebbe risultare molto pericoloso anche per i bambini che vi abitano.

Angela e Arianna finiranno per litigare animatamente

Dunque, le due signore della Terrazza arriveranno a litigare animatamente a causa dell’assurda decisione presa dalla ribelle Arianna. In tutto questo Andrea riuscirà a far ragionare la moglie? Non ci resta che attendere le prossime puntate della soap di Rai Tre per scoprire come si evolverà l’intera vicenda legata all’ormai famoso porto d’armi.