Un posto al sole, Ludovica Nasti nei panni di Mia: “Non seguivo la soap”

Ludovica Nasti racconta la sua nuova esperienza in Un posto al sole

Conosciuta come Lila Cerullo, la piccola ma talentuosa Ludovica Nasti è oggi pronta a varcare nuove soglie. Tante sono le esperienze che la attendono e tra queste spicca la soap di Rai Tre. Ebbene si, l’attrice divenuta famosa grazie a L’amica geniale sta per catapultarsi in Un posto al sole. Come anticipato dalla rivista settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, la Nasti ha da poco iniziato le riprese con tutto il resto del cast e potremo vederla in scena a partire dal 6 giugno 2019. Dunque, i fan dell’attrice e della soap devono ancora attendere per circa due mesi l’arrivo di Ludovica. Ma quale ruolo interpreterà la new entry a Palazzo Palladini?

Ludovica Nasti sul set di Un posto al sole nei panni di Mia

I panni nei quali dovrà cimentarsi Ludovica Nasti saranno quelli di Mia Parisi, ovvero la sorella di Alex. Come in precedenza anticipatovi, la Lila de L’amica geniale diventerà tutt’altra cosa, tutt’altra persona. Spiega la stessa attrice: “Mia è una ragazza con una forte personalità e un po’ monella. Molto diversa da me. Io sono forte ma non sono per niente ribelle”. Ma la notizia curiosa è che la Nasti non seguiva Un posto al sole..ecco cosa racconta: “Non seguivo Un posto al sole, però da quanto ho saputo che sarei entrata nel cast ho iniziato a guardarlo e mi piace. Quando le mie insegnanti hanno saputo di questo lavoro sono impazzite di gioia perché non perdono una sola puntata da anni”.

La nuova avventura di Ludovica Nasti è iniziata

Si dice contenta e felice di aver intrapreso questo lavoro. La ragazza è stata ben accolta da tutto il cast, primo fra tutti Raffaele Giordano, interpretato da Patrizio Rispo. Seppur fino a qualche tempo Ludovica avesse in mente solo il calcio, ecco che oggi grazie a L’amica geniale che l’ha resa famosa in tutto il mondo, l’idea è completamente cambiata. “Ho capito che nel mio futuro c’è la recitazione”. Detto ciò, non ci resta che attendere con ansia il 6 giugno per vedere la vecchia Lila in azione.