L’amica geniale 2 in onda dal 10 febbraio: Nino divide Lila e Lenù

By

L’amica geniale 2 anticipazioni: cosa succede a Lila e Lenù in Storia del nuovo cognome

Dopo le repliche della prima stagione trasmesse da Rai Due, il 10 febbraio parte su Rai Uno la seconda stagione de L’amica geniale, tratta dai fortunati romanzi di Elena Ferrante. La storia riprende esattamente da dove si era interrotta, ovvero dal matrimonio di Lila con Stefano Caracci. I due litigano furiosamente durante la prima notte di nozze e Stefano prima picchia e poi violenta la neo moglie. Una volta tornata al rione Lila comincia a lavorare nella salumeria di famiglia e resta incinta. Intanto Elena continua gli studi ma non dimentica Nino Sarratore, il ragazzo di cui è innamorata fin da bambina. Questo mette a rischio il suo fidanzamento con Antonio, che nel frattempo è costretto a partire per il militare insieme ad Enzo. Nino è al centro delle nuove puntate perché viene conteso da Lila e Lenù: una situazione che rischia di compromettere per sempre l’amicizia delle due ragazze.

Lila e Nino Sarratore amanti ne L’amica geniale-Storia del nuovo cognome

Durante un’estate a Ischia Lila e Nino si avvicinano parecchio, fino a diventare amanti. Una situazione che fa soffrire parecchio Lenù, che decide di vendicarsi della sua migliore amica e dell’uomo che ama da anni. Intanto Michele Solara è sempre più ossessionato da Lila mentre Rino sposa Pinuccia Caracci, dalla quale aspetta un figlio. Al centro de L’amica geniale 2 pure gli studi di Elena: la giovane riesce ad ottenere una borsa di studio per la Normale di Pisa. Una svolta che cambia la sua vita e inaspettatamente pure quella di Lila.

Quante stagioni ci saranno de L’amica geniale di Elena Ferrante

Stando alle indiscrezioni L’amica geniale avrà tante stagioni quanti sono i libri di Elena Ferrante: ovvero quattro. La terza stagione è prevista nel 2021 e non avrà più come attrici protagoniste Gaia Girace e Marghertita Mazzucco che, data la loro età, non potranno indossare i panni di Lila e Lenù da adulte.