Gaia Girace, l’attrice di Lila ne L’amica geniale, parla della sua nuova vita dopo il successo della fiction

È cambiata la vita di Gaia Girace dopo il successo de L’amica geniale. Grazie al ruolo di Lila Cerullo, la 17enne di Vico Equense è praticamente diventata famosa in tutto il mondo. Una parte che ha regalato tanto a Gaia, che oggi si sente più matura e profonda. Un’esperienza intensa che sta cambiando l’adolescenza della Girace, che però è contenta così visto che recitare è sempre stato il suo sogno. All’inizio delle riprese la giovane ha dovuto lasciare la scuola ma ora è tornata in classe anche se non è facile avere un rapporto con i ragazzi della sua età, del tutto estranei al mondo dello spettacolo. Intanto in un’intervista al settimanale F Gaia ha svelato come ha speso i soldi ricevuti dal lavoro svolto sul set della fiction diretta da Saverio Costanzo.

Gaia Girace guadagni: la confessione dell’attrice de L’amica geniale

“Cosa ho comprato con i primi guadagni? Niente. Vengo da una famiglia normale, mamma insegnante di sostegno, papà che lavora nel campo immobiliare: non vivo nel lusso però non mi è mai mancato niente, se voglio togliermi uno sfizio, me lo tolgo a prescidenre. Invece questi soldi li metto da parte per il futuro: potranno servire per gli studi, che siano di recitazione o meno. Per viaggiare. Per vivere da sola”, ha dichiarato Gaia Girace in un’intervista concessa al settimanale F. Che dopo la terza stagione de L’amica geniale – dove sarà protagonista dei primi due episodi insieme a Margherita Mazzucco – è pronta a spiccare il volo a Hollywood.

Tante proposte di lavoro in Italia e all’estero per la giovane Gaia Girace

Dopo il ruolo di Lila ne L’amica geniale Gaia Girace ha ricevuto tante offerte di lavoro, anche dall’Inghilterra. Al momento però la 17enne non può accettare nessun lavoro perché ha un contratto in esclusiva con la Rai e la HBO, che producono la fiction tratta dai libri di Elena Ferrante. “Hollywood è il mio sogno prima però devo studiare bene le lingue, approfondire la recitazione e soprattutto prendere la maturità”, ha precisato la campana.