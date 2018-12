Lila L’amica geniale, l’attrice Gaia Girace: “Sono entrata in crisi”

Gaia Girace è l’attrice di Lila ne L’amica geniale: “Temevo di non farcela”

Girare L’amica geniale non è stato facile per Gaia Girace. La sedicenne di Vico Equense è entrata in crisi sul set. Dopo dieci provini non è stato facile per l’adolescente lavorare ad una produzione così importante. Per fortuna la ragazzina ha potuto contare sull’aiuto del regista Saverio Costanzo, figlio del più famoso Maurizio. “I primi giorni di riprese sono stati durissimi. I ritmi erano serrati, le battute cambiavano di continuo, dovevamo rifare ogni scena più e più volte”, ha raccontato Gaia al settimanale Di Più. Tempestivo l’intervento di Costanzo, che ha preso la Girace in disparte e l’ha spronata a dare il meglio. “Lui mi ha detto: “Gaia, non farti bloccare da te stessa, dalla paura di non riuscire a dare il massimo: lasciati andare, non pensare troppo, divertiti”. Ho seguito il suo consiglio e, da quel momento, tutto è andato bene. E i sei mesi di riprese, che si sono svolte da febbraio a luglio scorsi, sono volati”, ha aggiunto l’attrice, che per questo ruolo ha dovuto tagliare e tingere i capelli.

Per L’amica geniale Gaia Girace ha abbandonato la scuola

Prima di approdare sul set de L’amica geniale Gaia Girace frequentava il liceo linguistico. Ma l’intenso lavoro l’ha spinta ad abbondare i suoi compagni di classe. “Ho studiato con un insegnante privato e l’estate scorsa ho sostenuto un esame per essere ammessa al secondo. L’ho superato a pieni voti, ma per riuscirci mi sono dovuta impegnare moltissimo, passando sui libri il poco tempo libero che avevo”, ha spiegato la campana.

Gaia Girace confermata ne L’amica geniale 2

Oltre al liceo, Gaia ha ripreso a frequentare la scuola di recitazione alla quale si era iscritta prima di ottenere la parte ne L’amica geniale. Da tempo la Girace sogna di lavorare nel mondo del cinema e con la fiction ha capito che questa è la strada giusta. Intanto la prossima primavera tornerà sul set: Gaia Girace sarà protagonista anche della seconda stagione della serie, già confermata da Rai e HBO.