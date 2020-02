L’amica geniale: il rapporto tra Elena e Nino e gli attori Margherita Mazzucco e Francesco Serpico

Capita spesso che sul set nascano bei rapporti e profonde amicizie. L’amica geniale non è da meno: tra una ripresa a Napoli e una Ischia si è instaurato un bel legame tra i giovani attori Margherita Mazzucco e Francesco Serpico. I loro personaggi – Lenù e Nino – si trovano a vivere un rapporto burrascoso, intralciato da Lila, ma la realtà è ben diversa. È stata la stessa Margherita, 17enne nata e cresciuta a Napoli, a raccontare del sentimento speciale che si è creato con Francesco Serpico, che invece ha 22 anni e anche lui viene dalla Campania.

Margherita Mazzucco parla del suo rapporto con Francesco Serpico, alias Nino Sarratore

“Tra me e Francesco Serpico, l’attore che nella fiction interpreta Nino Sarratore, il ragazzo che ruba il cuore a Lenù e la fa soffrire, nella realtà è nata una bellissima amicizia. Ci sentiamo e vediamo spesso”, ha confidato Margherita Mazzucco in un’intervista rilasciata al settimanale Di Più. Ma attenzione: con Francesco c’è solo un’amicizia e nulla più visto che l’attrice de L’amica geniale è felicemente fidanzata da parecchi anni. “Io sono fidanzata, da un po’. Penso che lui sia quello giusto ma non voglio aggiungere altro”, ha dichiarato in un’altra intervista la Mazzucco, che ha iniziato a recitare proprio sul set della serie tv tratta dall’omonimo romanzo di Elena Ferrante.

Attore Nino Sarratore: chi è il giovane Francesco Serpico

Francesco Serpico, l’interprete di Nino Sarratore ne L’amica geniale, è nato e cresciuto a Napoli e fin da piccolo ha avuto la passione per la recitazione. Prima di approdare alla serie diretta da Saverio Costanzo ha frequentato diversi corsi di recitazione. Francesco è pure iscritto alla Facoltà di Medicina alla Federico II di Napoli. È inoltre fidanzato da tempo con una ragazza di nome Laura, con la quale fa spesso capolino sui social network. Dove Serpico è molto attivo, al contrario di Margherita Mazzucco che non ha né un profilo Instagram né un account Facebook.