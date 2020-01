Licia Nunez replica a Imma e lancia frecciatina a Eva, poi la fidanzata: l’avvertimento

Grande Fratello Vip, Licia Nunez scopre le accuse della ex Imma Battaglia durante la quarta puntata

Licia Nunez non ci sta e ha replicato alle accuse di Imma Battaglia, arrivate dai salotti di Barbara d’Urso. Nella quarta puntata del Gf Vip 4, in onda venerdì 17 gennaio, Licia ha potuto vedere e ascoltare le dichiarazioni di Imma a Domenica Live, nella puntata di cinque giorni fa. La moglie di Eva Grimaldi ha sostenuto di non aver affatto invitato Licia alle sue nozze, ma che si sia autoinvitata l’attrice delle Tre rose di Eva. E non solo, perché sempre secondo Imma la Nunez sfrutterebbe il suo nome e quello di Eva Grimaldi per farsi pubblicità, come se Licia fosse arrivata al Gf Vip grazie a loro insomma. Difficile da credere, visto che l’attrice poche volte ha parlato della loro relazione, ma scopriamo come Licia ha replicato all’ex compagna Imma.

Licia Nunez replica alle accuse di Imma Battaglia al Gf Vip

Dopo aver visto il video di Domenica Live, Licia è subito partita all’attacco ma mantenendo comunque una certa compostezza. Queste le sue parole: “Innanzitutto ci tengo a precisare una cosa. Io sono una concorrente del Grande Fratello non perché fossi l’ex di Imma Battaglia, ma perché da vent’anni la mia professione è attrice. In un provino del Gf dove si fa una sorta di excursus di tutto quello che è il vissuto, la storia di un personaggio, è normale che alcune domande possano vertere sulla vita privata di un personaggio. La vita privata della sottoscritta prevede anche una storia di sette anni di convivenza e di amore..”. Alfonso Signorini l’ha interrotta, per mancanza di tempo probabilmente, e le ha chiesto di andare dritta al punto, cioè la questione dell’invito all’unione civile.

Gf Vip, Licia si è autoinvitata al matrimonio di Imma Battaglia e Eva Grimaldi? La risposta

A queste insinuazioni di Imma, Licia ha risposto così: “Assolutamente no. Allora, qui vanno puntualizzate delle cose. A me non va di passare come la bugiarda di turno e non mi va di avallare la tesi di una favola quella che è stata presentata come la storia di Imma e Eva. Io ho ricevuto un invito telefonico di Imma verso metà marzo. Ed è venuta a casa da me, c’è un invito cartaceo. Io non mi sono mai autoinvitata, ma stiamo scherzando?”. L’attrice aveva già raccontato che sarebbe stata Imma a bussare alla sua porta invitandola, è chiaro però che l’attivista oggi neghi tutto. E sul fatto di sfruttare la coppia per visibilità, Licia ha chiarito: “La mia unica intervista relativa alla mia relazione con Imma Battaglia è stata rilasciata nel 2011 ed era già terminata la nostra storia”.

Licia Nunez al Gf Vip parla di Eva Grimaldi: le parole dell’attrice

Su Eva Grimaldi invece ha dichiarato: “Mi dispiace una cosa, che io quando Eva ha partecipato all’Isola e Imma l’ha raggiunta, testate varie mi hanno chiamata per conoscere quello che era il perché fosse terminata la mia storia con Imma. Io non ho mai rilasciato nessuna dichiarazione”. Anche stavolta Alfonso non le ha permesso di completare il discorso, domandandole direttamente cosa avrebbe Eva più di lei. Licia ha dato una risposta secca: “Ha degli anni in più ed è coetanea con Imma”.

Licia Nunez, la lettera della fidanzata Barbara nasconde un avvertimento

Poi c’è stata una bella sorpresa per Licia Nunez al Gf Vip: la lettera della fidanzata Barbara. Quest’ultima aveva già parlato attraverso i social, ma nella lettera ha scritto anche una specie di avvertimento: “Vai avanti e non ti soffermare più su argomenti che non ci appartengono. […] Qui fuori per me non è facile difenderti e potrei anche io non comprenderti più”. L’ha comunque rassicurata sul fatto che lei è fuori ad aspettarla: “Ti amo, va tutto bene, sei bellissima”. Licia era visibilmente emozionata e sulla compagna ha detto: “È una donna straordinaria, mi ha insegnato a donare senza ricevere nulla in cambio. Una persona che mi ha sostenuta e mi ha sopportato al tempo stesso in tantissimi momenti di difficoltà”.