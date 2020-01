Licia Nunez, confessioni al Gf Vip: i dettagli sul tradimento, l’aborto e l’alcol

Grande Fratello Vip 4, Licia Nunez si confessa con gli altri concorrenti: prime confidenze nella Casa

Licia Nunez è stata la protagonista della prima mattina al Grande Fratello Vip 2020. L’attrice si è confidata ben presto con altri coinquilini, intrattenendo tutti con i suoi racconti stamattina. Ha iniziato a raccontare di una breve storia d’amore che ha avuto con un imprenditore più grande di lei di dieci anni. Nei tre mesi di relazione è rimasta incinta, a 24 anni, e non sapeva come affrontare la situazione. Inizialmente non ha comunicato la notizia al partner, per prendersi del tempo per riflettere, poi però è andato tutto storto. Una mattina era a casa da sola e ha avuto un’emorragia. Ha telefonato al padre del bimbo, che era in partenza per il Giappone e non ne ha voluto sapere del bimbo e di lui non ha saputo più nulla. Licia è corsa in clinica, chiamando il suo ginecologo, e per il bambino non c’è stato niente da fare.

Licia Nunez al Gf Vip parla dell’aborto: ha perso un figlio a 24 anni

L’aborto ha segnato profondamente Licia Nunez in quel periodo. Ha pensato a quel bambino per tutta la sua vita: “Non c’è stato un attimo della mia vita in cui io non abbia pensato a quella creatura e non mi sia sentita in colpa. Magari il forte stress me lo ha fatto perdere”. Dopo la perdita, però, si è lasciata andare, come ha raccontato lei stessa: “Io mi sono lasciata andare. Ho bevuto tanto per un anno intero. Alcol e superalcolici. Più bevevo più mi sembrava di sentire quella creatura. Era una sensazione in quel momento, lo so sbagliata, ma appagante”. Licia Nunez ha detto di aver toccato il fondo e di aver capito che oltre non poteva più sprofondare, così si è fatta forza ed è risalita dal baratro. Un percorso lungo un anno, poi ne è uscita e ha incontrato Imma Battaglia.

Gf Vip, Licia Nunez e Imma Battaglia: il racconto della fine della storia

Nella clip di presentazione al Gf Vip 4 Licia ha raccontato di essere stata tradita da Imma con Eva Grimaldi. Ebbene, stamattina ha raccontato per filo e per segno come sono andate le cose, almeno la sua versione dei fatti. Licia Nunez e Imma Battaglia sono state insieme sette anni, ma senza vivere la relazione alla luce del sole per sua scelta. Si sono lasciate a dicembre del 2010, ma l’attrice ha raccontato di una crisi cominciata a luglio dello stesso anno. Lei non era molto presente a causa di diversi impegni di lavoro ed essendo all’inizio della sua carriera, non poteva defilarsi. Si erano un po’ allontanate, una mattina Imma le ha detto di aver incontrato Eva Grimaldi in un locale, ma non aggiungendo altro. Lì per lì, Licia non ha dato peso alla cosa, ma il nome di Eva è spuntato anche qualche giorno dopo, quando Imma le ha detto di aver ricevuto una visita da Eva.

Imma Battaglia e Eva Grimaldi, Licia Nunez racconta il loro primo incontro

“Imma però non mi dice che a luglio Eva era andata a trovarla appositamente al Gay Village”, ha spiegato Licia. Un dettaglio importante per ciò che ha raccontato dopo. Torniamo al racconto: ad agosto sono partire per la Grecia, ma dopo tre giorni di vacanza l’attrice è dovuta tornare a Roma per sbrigare delle faccende. Era intenzionata a tornare da Imma, ma non è riuscita a trovare un aeroplano per tornare sull’isola dove si trovava. Così la Battaglia ha passato gli ultimi giorni di vacanza da sola e ha raccontato poi di ave riflettuto molto sulla loro relazione. “Quando torna dalla Grecia era molto distaccata. Ho provato in tutti i modi a rassicurarla, a riprendere il rapporto. Una mattina arrivano dei messaggi sul suo cellulare, tutti firmati MP”. Sveliamo subito che MP sono le iniziali di Milva Perinoni, il vero nome di Eva Grimaldi.

Licia Nunez al Grande Fratello Vip: il Natale insieme di Imma Battaglia e Eva Grimaldi

Il racconto di Licia è proseguito: “Passano i mesi fino a novembre e la relazione era ancora presente. Un giorno a novembre mi dice sietidi sul divano, inizia a piangere e mi fa ‘Per quanto io ti ami ancora follemente questa relazione è finita’”. Hanno continuato a vivere insieme perché non è stato facile trovare subito un’altra casa. “Lei ha sempre detto che la nostra relazione è terminata anche per incomprensioni caratteriali. Il primo vero segnale è arrivato a Natale, decido di rimanere da sola a Roma in quella che era casa nostra. Lei era a Portici dai parenti. Vado nello studio, c’era la sua agenda ed era strano che la avesse lasciata. Apro l’agenda e si apre al 24 dicembre, e c’era scritto ‘Natale con MP, Milva Perinoni'”.

Licia Nunez tradita da Imma Battaglia? Ecco come è andata

Secondo la Nunez, una persona non inviterebbe un’amica a trascorrere il Natale in famiglia, per cui ha pensato che ci fosse qualcosa di più fra le due. Non ha reagito, ha solo strappato la pagina dell’agenda. Arriva così marzo e un altro episodio: “Quando a marzo c’è stato il suo compleanno e mi ha invitata. Quando sono arrivata e mi sono presentata, Imma ha detto ‘Immagino che tu sia il mio regalo di compleanno’. Ho sentito una sorta di luce che si riaccendeva, pensavo potessimo recuperare. Fino a quando la dj mette la nostra canzone preferita e io e Imma ci guardiamo. Lei mi invita a ballare, balliamo finché vedo Imma che guarda Eva. Eva si allontana, Imma si separa mi dice ‘No Licia non posso, scusami’. E lì ho detto allora è proprio confermato. Me ne sono andata”. Ma Licia Nunez ha intuito di essere stata tradita solo nel 2019, non nel 2010 quando si sono lasciate.

Licia Nunez e i dettagli sul tradimento di Imma Battaglia con Eva Grimaldi

Ha raccontato che ad aprile Imma Battaglia l’ha invitata al suo matrimonio e Licia, dopo un po’ di dubbi, ha deciso di esserci. Insieme alla sua nuova compagna, s’intende. Dopo il matrimonio, a distanza di anni, ha intuito tutto: “La notte non riuscivo a dormire. Vado su Facebook e in un video vedo un quadro che faceva parte della casa di Imma. Era un’intervista di Eva in quella che era la nostra casa, un’intervista recente prima del matrimonio, dove lei dice ‘Sì, ho conosciuto Imma al Gay Village davanti a un piatto di patatine era luglio 2010’. E noi stavamo insieme. E poi, sue testuali parole, lei ha detto che al secondo appuntamento aveva già ceduto. Fino a dicembre Imma stava con me. Come vuoi chiamare una cosa del genere? È tradimento. Imma può negare fino alla morte, ma è così”.