Imma Battaglia senza freni: “Licia sei una bugiarda, non parlare di Eva!”

Ospite a Domenica Live, Imma Battaglia replica alle accuse di Licia Nunez, sostenendo che l’attrice sia bugiarda. Inoltre invita l’ex fidanzata a non parlare di Eva Grimaldi.

Imma Battaglia, ospite nel salotto della Domenica di Barbara d’Urso, si toglie qualche sassolino dalle scarpe e decide di replicare a tutte le accuse della ex compagna Licia Nunez. In merito al confronto tra le due donne, avvenuto venerdì sera nella Casa del Grande Fratello Vip, l’attivista confessa di essersi pentita di non aver sottolineato, secondo la sua versione, quanto l’ex modella sia falsa e bugiarda. Trovando appoggio dagli ospiti presenti in studio, la Battaglia invita la Nunez a non infangare più il nome della sua attuale moglie, Eva Grimaldi. Opinionisti presenti in trasmissione: Karina Cascella, Daniele Interrante, Paola Caruso, Aida Yespica e Giovanni Conversano.

La Battaglia sbotta: “Sta sfruttando me ed Eva per far parlare di sè!”

La napoletana si sfoga con Barbara e confessa un aneddoto: “All’epoca della mia unione civile lei mi accusò ma io non le ho mai chiesto di venire. In verità è lei che mi chiamò e mi disse “ci tengo tantissimo, voglio venire”, si è autoinvitata”. In seguito, Imma replica ad alcune affermazioni della Nunez delle ultime ore: “Ha deciso lei di andare al Grande Fratello, sta raccontando quel che vuole. Licia se voleva poteva parlarmi al telefono, come ha sempre fatto, non è una donna stupida.” E ancora: “Sta sfruttando me ed Eva per far parlare di sé. Barbara io accetto tutto, sono una donna di mondo, ma che dicesse la verità, il mio problema è la verità”.

Imma risponde alle dichiarazioni di Barbara Eboli

Nelle ultime ore, l’attuale compagna dell’attrice pugliese, Barbara Eboli, ha rilasciato alcune dichiarazioni per il Messaggero in merito al confronto della gieffina e della sua ex compagna. La donna ha riferito di essere sicura della sua relazione con l’ex modella e ha attaccato Imma: “Ingresso di Imma Battaglia? Inutile”. L’attivista risponde in modo sarcastico: “Ma Licia, invece di parlare di me, perché non parla della sua nuova relazione con questa qua?”. Infine la napoletana avvisa la sua ex compagna: “Io sono sempre al fianco delle donne, nella vita bisogna essere educati e rispettosi, ho voluto essere al tuo fianco e sono stata li anche quando le cose non erano tanto chiare. Chiedetegli perché quando stavamo insieme lei vietava agli altri di parlare di me. Non trovo corretto che strumentalizza Eva, la amo più della mia vita e lei ama mia madre. Io dovevo dirle quando era la, sei una bugiarda!”