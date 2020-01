Licia Nunez è stata tradita dall’ex fidanzata Imma Battaglia con Eva Grimaldi

Al suo ingresso al Grande Fratello Vip Licia Nunez ha subito fatto una grossa confessione sul suo passato amoroso. L’attrice pugliese – il cui vero nome è Lucia Del Curatolo – ha ammesso di aver amato per ben sette anni Imma Battaglia. Una storia profonda e importante finita – a detta dell’attrice -per colpa dell’attivista, che avrebbe tradito l’ex fidanzata con l’attuale moglie Eva Grimaldi. Una situazione piuttosto incresciosa che ha turbato parecchio Licia che, dopo aver creduto tanto in quella storia con Imma, è ora tornata ad amare un’altra persona. Un’altra donna con la quale la Nunez ha ritrovato il sorriso da circa due anni anche se ha preferito, almeno fino ad ora, svelare solo il suo nome: Barbara.

La confessione di Licia Nunez su Imma Battaglia al GF Vip

“Io e Imma Battaglia ci siamo lasciate per un suo tradimento, proprio con Eva Grimaldi, la donna che ha sposato. L’amore resta, si trasforma, ma resta. Da due anni ho un’altra compagna”, ha dichiarato Licia Nunez al Grande Fratello Vip. Che per il momento ha preferito non fornire ulteriori dettagli sul suo passato amoroso. Ma siamo sicuri che nel corso delle settimane le confessioni non mancheranno…

Grande Fratello Vip: chi è l’attrice Licia Nunez

Licia Nunez, 39 anni, è un’attrice di soap e fiction. Dopo gli esordi nel mondo della moda, Licia ha trovato i primi ruoli di successo in Incantesimo e Vivere. La grande popolarità è però arrivata con la fiction Mediaset Le tre rose di Eva, dove indossava i panni di Elena Monforte.