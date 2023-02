In una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera Marta Flavi ha parlato del suo rapporto con Maurizio Costanzo. I due sono stati sposati solo per un anno: dal 1989 al 1990. Il divorzio è arrivato nel 1995. Una separazione piuttosto turbolenta visto che il giornalista ha tradito la conduttrice con quella che sarebbe poi diventata la sua quarta moglie: Maria De Filippi.

Marta Flavi si è detta sconvolta dalla morte di Maurizio Costanzo, non esitando a definirlo una persona importante della sua vita. I due sono convolati a nozze dopo tre anni di fidanzamento ma non hanno avuto eredi. Per lei Costanzo ha chiesto la separazione dalla seconda moglie, la giornalista Flaminia Morandi dalla quale ha avuto i figli Camilla e Saverio (rispettivamente sceneggiatrice e regista).

L’ex volto del programma tv Agenzia Matrimoniale ha ammesso che quella con il conduttore è stata una relazione importante, con tanti ricordi fantastici, e che la guerra che ne è seguita dopo è stata cancellata dallo scorrere del tempo.

“Un uomo molto intelligente e divertente. Chiacchierare con lui era bellissimo. Da 15 anni di lui, ricordo solo cose belle. Voglio solo ricordare le cose belle di uomo generoso e affascinante. Le cose meno belle non le ricordo più. Ho cancellato le tante cose brutte e in questi ultimi anni ho avuto per lui una forma di affetto. Ha fatto parte della mia vita. Ormai c’era serenità da parte di entrambi”

Marta Flavi e Maurizio Costanzo si sono conosciuti dopo la fine della liaison tra lo scrittore e Simona Izzo (che, secondo i gossip, avrebbe lasciato per il giornalista il marito dell’epoca ovvero Antonello Venditti). La Flavi ha conosciuto Costanzo grazie al lavoro in televisione e i due si sono amati per svariati anni.

Marta Flavi, che qualche tempo fa ha raccontato di aver subito il trauma di ben quattro aborti, ha inoltre confidato a proposito di Maurizio Costanzo:

“Mi ha conquistato con la sua parola, lui ti conquistava parlando. Lui mi parlava spesso dei suoi matrimoni precedenti e aveva appena terminato la storia con Simona Izzo. Io gli dissi che la nostra unione doveva essere ufficiale. Lui disse: “Va bene, mi separo ufficialmente da Flaminia e poi ti sposo”. È stato di parola. Dopo tre anni mi sposò”

In che rapporti sono Marta Flavi e Maria De Filippi

Marta Flavi ha precisato di non aver mai avuto alcun rapporto con Maria De Filippi, ultima moglie di Maurizio Costanzo. “Mi dispiace tanto per lei e per i figli. La morte è orribile”, ha affermato al CorSera l’ex concorrente di Ballando con le Stelle.

La Flavi ha poi spiegato il motivo per cui non parteciperà ai funerali di Maurizio Costanzo che si terranno a Roma lunedì 27 febbraio, nella Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo: “Andarci sarebbe poco elegante”. Dunque, per Marta una forma di rispetto nei confronti di Maria e dei figli del defunto marito.

Marta Flavi e il tradimento di Maurizio Costanzo

Qualche anno fa Marta Flavi ha svelato il tradimento di Maurizio Costanzo che, durante il loro matrimonio, si invaghì di Maria De Filippi, che lavorava per lui: