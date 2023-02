L’improvvisa scomparsa di Maurizio Costanzo ha sconvolto il mondo della tv, del giornalismo e dello spettacolo. Lo storico conduttore e giornalista è morto all’età di 84 anni nella clinica Paideia, a Roma, nella quale era ricoverato da una settimana. Maurizio ha avuto una vita professionale eccezionale che rimarrà per sempre nella storia del nostro Paese, ma anche la sua vita privata è altrettanto degna di nota. Il ‘Maestro della comunicazione’, infatti, è convolato a nozze ben quattro volte. Prima di Maria De Filippi, il conduttore è stato sposato con altre 3 donne: Lori Sammartino, Flaminia Morandi – con la quale ebbe due figli, Saverio e Camilla- e Marta Flavi. Proprio quest’ultima, dopo la tragica notizia, ha voluto ricordare l’ex marito tramite un post su Instagram. “Sono ancora sgomentata…buon viaggio Maurizio”, ha scritto l’ex partecipante di “Ballando Con le stelle”, allegando una vecchia foto insieme al re del salotto in Tv.

La coppia iniziò a frequentarsi alla fine degli anni ’80, prima di convolare a nozze nel 1989. Il loro matrimonio durò solo un anno e il divorzio arrivò legalmente nel 1995. Nel 1990 Maurizio Costanzo aveva infatti già iniziato a frequentare Maria De Filippi, che ha sposato nel 1995 e che gli è stata accanto fino ad oggi, 24 febbraio 2023, giorno della morte del giornalista. La conduttrice ha sempre fatto intendere di aver sofferto per il tradimento di Costanzo con Maria De Filippi. In un’intervista al settimanale ‘Nuovo’ di qualche anno fa, Marta aveva rivelato: “Lui per me era come un padre, ma con il tempo avevo capito che non poteva funzionare. Davanti al tradimento lo cacciai di casa. Sentivo che c’era un’altra ma non avrei mai pensato a lei. Mi ha fatto uno strano effetto”.

Marta Flavi negli ultimi anni aveva più volte ricordato il matrimonio con Maurizio Costanzo, come in una recente intervista a “Citofonando Rai2”: “È durato un anno, ma in totale siamo stati insieme 4 o 5 anni. Diciamo che io sono portata a essere fidanzata, mi riesce meglio. Poi, mi ero scelta un uomo bello impegnativo: se non me lo avesse domandato Maurizio, io non avrei mai pensato alle nozze”. In ogni caso, nonostante la sofferenza provata dopo la fine del matrimonio, ha anche dichiarato di serbare un bel ricordo del periodo passato insieme e di provare un grande affetto per l’ex marito. “Lui è felice con Maria e io sono molto felice con il mio nuovo amore. Nei suoi confronti ho solo bei ricordi, è una persona a cui sono legata, poi fortunatamente abbiamo preso strade differenti”, aveva detto anni fa al programma di Radio2 ‘I Lunatici’.

D’altro canto, Maurizio Costanzo non aveva speso parole altrettanto carine nei confronti dell’ex moglie. In un’intervista al “Corriere Della Sera” del 2018 aveva confessato di avere un ottimo rapporto con tutte donne del suo passato, fatta eccezione proprio per Marta Flavi. “Non ci parlo. Chi è? Guardi, con Simona Izzo, che non avevo sposato, ho un ottimo rapporto; con la madre dei miei figli, pure. La mia prima moglie, Lori Sammartini, più grande di me di una quindicina d’ anni, è morta nel ’71, mi avvisarono mentre ero in radio che facevo Buon pomeriggio . Grande fotografa, mi fece conoscere lei Flaiano. La sentivo spesso”, aveva dichiarato il compianto conduttore.