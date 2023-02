Morte Maurizio Costanzo, tutte le reazioni: chi lo ha ricordato

Un altro fondamentale pezzo di televisione italiana se n’è andato per sempre: nella giornata di oggi, venerdì 24 febbraio, l’ufficio stampa di Maurizio Costanzo ha annunciato la morte del giornalista e conduttore, avvenuta all’età di 84 anni. Una doccia fredda non soltanto per gli appassionati di televisione, ma anche per tutti quelli che vedevano in Costanzo un vero e proprio punto di riferimento per la cultura italiana.

Giornalista, presentatore televisivo, sceneggiatore e persino autore di alcune fra le più celebri canzoni della storia della musica italiana (una su tutte: Se telefonando di Mina): il contributo che Costanzo ha dato in vita al nostro Paese è inestimabile e difficilmente paragonabile a qualunque altro suo collega scomparso, persino in comparazione a Mike Bongiorno o Corrado.

La notizia della morte di Maurizio Costanzo, che aveva fatto del teatro Parioli a Roma casa sua, è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Come ha commentato Bruno Vespa in collegamento da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nessuno se lo sarebbe aspettato, visto che fino a ieri lavorava come se nulla fosse. Al di là della fama indubbia, è stato anche questo proprio annuncio improvviso a destare particolare stupore, misto ovviamente ad un immenso dolore.

Il ricordo dei colleghi vip, da Mara Venier al “protetto” Tommaso Zorzi

Come sempre quando scompaiono personaggi di una tale caratura, non si contano le reazioni dei personaggi del mondo dello spettacolo sui social. Fra i primi a venirne a conoscenza in diretta è stata Myrta Merlino, che ospite nella sua trasmissione L’aria che tira aveva in quel momento Vittorio Sgarbi, che ha commentato sotto shock “È terribile, è morto nostro padre”. A parlare tramite AdnKronos è stato anche Pippo Baudo, che ha commentato: “Non lo sapevo e sono senza parole, è una notizia dolorosissima, è stato importantissimo. Ha inventato un nuovo modo di fare televisione, ha scoperto tanti personaggi, è stato un uomo tuttofare, è un uomo che ha vissuto anche pericolosamente, ha subito diversi attentati…un uomo completo”.

Un grande dolore l’hanno espresso anche Simona Ventura e Barbara d’Urso, che al compianto collega conduttore hanno dedicato due toccanti messaggi social che potete recuperare qui sotto.

Ho sempre pensato che questo giorno non sarebbe arrivato mai. Per la persona che sei,la cultura che hai sempre elargito e la tua sagace ironia,questo paese perde TANTISSIMO????. Abbraccio infinitamente Maria, Gabriele, Camilla e Saverio. Eri Vita ????buon viaggio #MaurizioCostanzo pic.twitter.com/CN6RU1OcTz — Simona Ventura (@Simo_Ventura) February 24, 2023

Ha scritto la storia della televisione, della musica, del giornalismo e dello spettacolo… Una persona con un’intelligenza superiore. Un grande, in tutti i sensi… Ciao Maurizio…#gliartistinonmuoionomai❤️ pic.twitter.com/Wv2BtePdrb — Barbara d'Urso (@carmelitadurso) February 24, 2023

Sintetico il ricordo di Mara Venier, che si è limitata a scrivere su Instagram: ” Ciao Maurizio…una vita assieme”, mentre Tommso Zorzi ha condiviso una Stories ringraziando il conduttore per questi ultimi anni dove, invitandolo sovente al Parioli, Costanzo l’aveva preso sotto la sua ala protettrice.

Vale infine la pena di citare Fabrizio Corona, che a Costanzo ha dedicato un lungo post Instagram, ringraziandolo per avergli dato visibilità in un momento cruciale e delicato della sua vita:

“Era il 2006 quando per la prima volta venni invitato nel più importante talk show televisivo italiano del momento, il “Maurizio Costanzo show”. Fino ad allora ero un giovane imprenditore con tanti sogni da realizzare. Era il periodo di Vallettopoli e avevo scritto su questo caso il mio primo libro. Posso affermare con assoluta certezza che tante delle mie fortune sono iniziate dopo che l’Italia mi ha conosciuto grazie all’opportunità che mi ha dato Maurizio. Nei periodi più difficili della mia vita, mi è sempre stato vicino, una delle poche persone che hanno creduto in me come uomo, uno dei pochi che ha saputo vedere il vero Fabrizio. Maurizio ha sempre supportato le mie cause come un padre, un amico un fratello. Tra noi grande stima ed affetto. Considero Maurizio un gigante del suo mestiere, per me un maestro è in suo onore la dedica di un tatuaggio che porterò per sempre sulla mia pelle: “Maurizio maestro mio”. Grazie per quello che hai fatto per me e per aver dato una coscienza critica a questo paese. Per sempre nel mio cuore, fai buon viaggio Maestro.”

Parla anche il mondo della politica

Maurizio Costanzo, ad ogni modo, non è stato soltanto un faro per il mondo dello spettacolo quand’era in vita. Per anni, il presentatore si era impegnato nella lotta contro la mafia, ospitando in svariate occasioni al suo show il giudice Giovanni Falcone. Proprio alla luce del suo impegno contro Cosa Nostra, Costanzo scampò per un soffio ad un attentato ai suoi danni.

Ecco perché non c’è da stupirsi se nelle scorse ore sono arrivate anche diverse reazioni dal mondo della politica. A scrivere i loro messaggi per Costanzo, fra gli altri, anche Giorgia Meloni, Giovanni Toti, Attilio Fontana, e Giuseppe Conte. Qui alcuni dei loro messaggi.

Un pezzo di storia del giornalismo, un pilastro della tv italiana che se ne va. Addio a Maurizio Costanzo, non ti dimenticheremo. pic.twitter.com/9C2uYd3K1N — Giovanni Toti (@GiovanniToti) February 24, 2023

Ha rivoluzionato la comunicazione e la tv in Italia, senza mai mettere da parte l'impegno civile fino a sfidare senza paura la mafia, rischiando la sua stessa vita. Con Maurizio Costanzo se ne va un pezzo di storia culturale del nostro Paese. pic.twitter.com/HtpJQbEW89 — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) February 24, 2023

Ci ha lasciati Maurizio Costanzo, un grande giornalista. Un innovatore, un personaggio che ha inventato un nuovo modo di fare televisione. Per molti aspetti unico!

Le condoglianze e la vicinanza ai suoi familiari e ai suoi cari.

Riposa in pace. pic.twitter.com/QoNCVefULE — Attilio Fontana (@FontanaPres) February 24, 2023