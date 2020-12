Le 5 fiction televisive più viste del 2020 e la lotta tra Rai e Mediaset

Le fiction sono state l’appuntamento televisivo del 2020. Da gennaio a dicembre, sia Rai che Mediaset ci hanno accompagnato con numerose produzioni inedite che hanno reso le nostre sere meno monotone davanti al piccolo schermo.

Tante le storie, i personaggi a cui ci siamo affezionati e che speriamo di rivedere anche durante il nuovo anno. Tra conferme e grandi novità, abbiamo pensato di stilare una classifica delle 5 fiction più viste, quelle che durante il corso dei 12 mesi del 2020 hanno registrato la più ampia platea di pubblico e di share.

1) Il Commissario Montalbano (9-16 marzo)

Nessuno riesce a schiodare Luca Zingaretti, alias Salvo Montalbano, dalla prima posizione. La regina delle fiction made in Rai da oltre vent’anni viaggia incontrastata sui palinsesti di ogni anno. In particolare, gli unici due episodi andati in onda durante il 2020 hanno registrato cifre monstre che solo il capolavoro degli scritti di Camilleri riescono a registrare.

Il primo capitolo, intitolato “Salvo amato, Livia mia” è andato in onda il 9 marzo e ha esordito con una platea pari a 9 milioni e 377 mila telespettatori e il 39% di share. Il secondo episodio, trasmesso il 16 marzo, “La rete di protezione” ha totalizzato un ascolto di 9 milioni e mezzo, con una share pari al 33,2%.

Dati da capogiro che solo una produzione di così importante rilevanza ci ha donato lungo tutto questi anni. Diversamente dalle altre fiction, le avventure di Montalbano hanno sempre entusiasmato il pubblico italiano, e non solo. Durante la messa in onda dei due episodi unici, a marzo, l’Italia era appena entrata in lockdown.

Ma i dati descritti non sono da attribuire al fatto che proprio in quel periodo la popolazione si trovasse costretta dentro casa. I grandi numeri della fiction sono cosa certa per il palinsesto invernale Rai. Il pubblico da sempre ha premiato la messa in onda dei diversi episodi, anche in replica.

2) DOC – Nelle tue mani (marzo-aprile, ottobre-novembre)

La serie rivelazione dell’anno che ha ottenuto un successo formidabile e che ha saputo appassionare un pubblico particolarmente eterogeneo. DOC – Nelle tue mani è stata suddivisa in due parti, la prima andata in onda in pieno lockdown, nei mesi di marzo e aprile.

I successivi episodi sono stati trasmessi nella seconda parte dell’anno, tra ottobre e novembre e, in entrambe le messe in onda, si sono registrati ascolti incredibili. La storia ha ottenuto un successo atteso ma inaspettato. La fiction è stata tratta da una storia realmente accaduta e questo ha particolarmente influito nel decretare il grande seguito.

DOC ha sbaragliato ogni concorrenza e il segreto, in gran parte, è da ricercare nel fatto che la storia raccontava nel modo più lineare e veritiero possibile la vita all’interno degli ospedali. In un periodo in cui in Italia si lottava contro il Covid-19, Rai 1 è riuscita a trasmettere un prodotto appassionante, riflessivo e vicino alle tematiche moderne.

Il clamore mediatico di DOC ha portato, in entrambe le messe in onda, a raggiungere vette altissime in termini di valori assoluti. La media di telespettatori della prima parte è stata di 8 milioni con il 29,30%* di share. Anche gli ultimi episodi, girati durante la pandemia, hanno raggiunto un seguito impressionante. Con una media di 7 milioni e mezzo di grandi affezionati e oltre il 29,5% di share.

Con questi numeri, DOC – Nelle tue mani ha inevitabilmente portato grande lustro alle fiction 2020 e entra di diritto nella cerchia delle serie tv più viste di sempre.

3) L’amica geniale 2 “Storia del nuovo cognome” (febbraio-marzo)

La seconda stagione de L’amica geniale è stata la serie televisiva più attesa di inizio anno. Dopo il tripudio di pubblico ottenuto nel 2018, la creazione di Saverio Costanzo, tratta dall’omonima tetralogia di Elena Ferrante, è stata trasmessa in prima visione assoluta in Italia su Rai 1 a partire dal 10 febbraio 2020.

Anche in questo caso, la risposta da parte degli italiani è stata particolarmente sentita. Con una media di 6 milioni e 677 mila telespettatori e il 27,85% di share nel corso della quattro puntate, il secondo capitolo de L’amica geniale, intitolato, Storia del nuovo cognome, ha centrato un nuovo record di ascolti.

La terza e ultima stagione della serie è al momento in produzione. L’ideatore, Saverio Costanzo, lo scorso 5 dicembre in occasione della consegna dei Premi Biagio Agnes, ha confermato che, proprio in quei giorni, era in corso la stesura della sceneggiatura dell’ultima capitolo.

4) Vivi e lascia vivere (aprile-maggio)

Anche in questo caso ci troviamo di fronte a un ennesimo colpo a segno della Rai. La fiction Vivi e lascia vivere, con protagonista Elena Sofia Ricci, è andata in onda tra i mesi di aprile e maggio scorsi. Quel periodo, lo ricordiamo anche in questo caso, eravamo in piena pandemia e alla sera in molti si ritrovavano davanti al piccolo schermo.

Un’ennesimo ottimo risultato per una fiction targata Rai e Bibi film che ha raccolto un notevole successo e si piazza al quarto posto della classifica delle serie tv più viste dell’anno.

La prima stagione conta 12 episodi che sono stati accolti molto bene dal pubblico italiano. Con una media complessiva di 6 milioni e mezzo di telespettatori e uno share pari al 25,25%, Vivi e lascia vivere ha visto, nel corso di tutte le puntate, una netta vittoria sulla concorrenza.

5) Don Matteo 12 (gennaio-marzo)

Un titolo immancabile e inevitabile all’interno della nostra classifica annuale delle fiction più viste. La fedeltà del pubblico alle storie messe in campo da Don Matteo stupisce ogni anno e si conferma uno dei prodotti di punta della prima rete del servizio pubblico.

Seconda solo a Il Commissario Montalbano in termini di longevità, la fiction è andata in onda per la sua dodicesima stagione da gennaio a marzo, con la consueta pausa durante la settimana del Festival di Sanremo.

Le storie del Capitano dei Carabinieri di Spoleto, Anna Oliveri, del Maresciallo Cecchini e dell’immancabile Don Matteo hanno coinvolto come ogni anno il pubblico di Rai 1 che, anche in questa occasione, li ha fortemente premiati.

Durante le 10 puntate, la fiction Rai ha totalizzato una media di 6 milioni e 358 mila telespettatori, con uno share pari al 26,27%. Un ennesimo risultato positivo per la serie televisiva che, nonostante le prime indiscrezioni, continuerà le sue avventure anche con la tredicesima stagione.

Fiction italiane: la supremazia della Rai su Mediaset

Il 2020 è stato un anno particolarmente importante per le fiction. Come abbiamo visto, le produzioni di maggior successo sono state quelle concentrate all’inizio dell’anno. Questo risultato, si desume, sia dovuto in gran parte anche alla situazione data dal Coronavirus in Italia. Da marzo a maggio, lo ricordiamo bene, il lockdown ci ha costretto a rimanere nelle nostre abitazioni.

È inevitabile altresì notare la totale mancanza di fiction targate Mediaset all’interno della nostra classifica. La Rai quest’anno ha sbaragliato ogni concorrenza con le proprie produzioni. Non solo dal punto di vista delle fiction. Anche se guardiamo ai singoli film andati in onda durante l’anno, basti pensare all’ultimo successo natalizio, Natale in Casa Cupiello.

Vedremo come evolverà la fiction italiana durante il 2021 e se questo profondo divario tra le due ammiraglie si colmerà o continueremo a vedere la supremazia di una sull’altra.

*Per i dati relativi a Doc – Nelle tue mani, L’amica geniale, Vivi e lascia vivere e Don Matteo 12 si ringrazia il sito Bubino Blog.