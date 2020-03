Il Commissario Montalbano, episodio La rete di protezione: trama e attori

Il Commissario Montalbano, episodio La rete di protezione in onda lunedì 16 marzo 2020: di cosa parla e chi sono gli attori

Lunedì 16 marzo 2020 va in onda su Rai Uno l’altro dei nuovi episodi de Il Commissario Montalbano. La puntata si intitola La rete di protezione ed è tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri uscito nel 2017. È il primo volume che lo scrittore siciliano – scomparso nel 2019 – non ha potuto scrivere di proprio pugno, ma con l’aiuto di un assistente, per via di alcuni problemi agli occhi. Nell’episodio, diretto da Luca Zingaretti che è anche il protagonista della fiction, la città di Vigata è in subbuglio. In città si sta infatti girando una fiction ambientata nel 1950. Per rendere lo scenario quanto più verosimile la produzione italo-svedese ha sollecitato gli abitanti a cercare vecchie foto e filmini. Scartabellando in soffitta l’ingegnere Ernesto Sabatello trova alcune pellicole che sono state girate dal padre anno dopo anno sempre nello stesso giorno, il 27 marzo, dal 1958 al 1963.

La trama del nuovo episodio de Il Commissario Montalbano in onda su Rai Uno

In tutte le pellicole trovate da Ernesto si vede sempre e soltanto un muro, sembra l’esterno di una casa di campagna; per il resto niente persone, niente di niente. Perplesso l’ingegnere consegna il tutto a Montalbano che incuriosito comincia una indagine solo per il piacere di venire a capo di quella scena immobile e apparentemente priva di senso. Fra sopralluoghi e ricerche poco a poco in quel muro si apre una crepa: un fatto di sangue di tanti anni fa, una di quelle storie tenute nell’ombra. Ma nel nuovo episodio de Il Commissario Montalbano Salvo deve fare i conti pure con un ulteriore enigma che lo costringe a fare esperienza con i social network.

Attori e personaggi dell’episodio La rete di protezione

Oltre ai soliti Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo e Sonia Bergamasco, nel cast de La rete di protezione troviamo: Carolina Carlsson (Livia), Graziano Piazza (Ernesto Sabatella), Tuccio Musumeci (Prof. Pintacuda), Frederik Hiller (Mats Brolin).