Vivi e lascia vivere 2 si farà? Parla il regista Pappi Corsicato

Vivi e lascia vivere 2 si farà? Ecco cosa ha detto il regista, Pappi Corsicato sull’eventualità di un seguito

Come non sottolinearlo, Vivi e lascia vivere, la nuova fiction di Rai 1 è stato un grandissimo successo. E non solo grazie alla presenza di Elena Sofia Ricci, ormai grande interprete delle storie di Rai 1. La trama infatti ha appassionato il pubblico, soprattutto per le storie di Nina, Giovanni e Giada che si intrecciavano inevitabilmente alle vicissitudini di Laura Ruggero. Nel corso di queste sei prime serate abbiamo imparato a conoscere tutti i protagonisti e a capirne ogni sfaccettatura ma anche questa fiction è arrivata alla sua conclusione. Giovedì 28 maggio infatti abbiamo assistito agli ultimi due episodi ed ad un finale ricco di colpi di scena. Ma la domanda che tutti si stanno facendo è: ci sarà una seconda stagione? Per rispondere a questo quesito è intervenuto il regista di Vivi e lascia vivere, Pappi Corsicato, che ha aperto una grande opportunità.

Seconda stagione Vivi e lascia vivere: cosa sappiamo

In un’intervista rilasciata pochi giorni fa a Fanpage.it, Pappi Corsicato non ha escluso la seconda stagione di Vivi e lascia vivere. Anzi ha detto: “Questa serie, in realtà, non nasceva con il presupposto di avere un seguito. Però ho già un idea di come potrebbe proseguire. Vediamo che succede anche con i decreti, bisogna fare i conti anche con quello“. Insomma una seconda stagione potrebbe esserci anche se nulla, ad ora, è sicuro. Contando anche le restrizioni causate da Covid-19.

Anticipazioni Vivi e lascia vivere 2: cosa possiamo aspettarci?

La trama di Vivi e lascia vivere 2 potrebbe essere del tutto ribaltata. Come spiega ancora Corsicato, nella sua testa avrebbe già un’idea sulla trama, che potrebbe ribaltare tutte le carte in gioco. Per ora, ovviamente, non abbiamo conferme ma immaginiamo che un grande successo come quello di Vivi e lascia vivere non passerà in sordina in Rai e speriamo di rivedere presto Elena Sofia Ricci nei panni di Laura Ruggero (ed anche in quelli di Suor Angela) molto, molto presto.