Doc-Nelle tue mani 2 si farà, Luca Argentero: “Sceneggiatori al lavoro”

Doc-Nelle tue mani avrà una seconda stagione. La notizia circolava da settimane ora l’ultima conferma è arrivata dal protagonista Luca Argentero. L’attore torinese ha confermato che gli sceneggiatori sono al lavoro sulla sceneggiatura della seconda parte della fiction. Al momento però non è chiaro quando si tornerà sul set. Qualcuno aveva parlato dei primi mesi del 2021, più precisamente marzo, ma in realtà Argentero ha chiarito che una data certa non è stata ancora stabilita.

Dunque sceneggiatura work in progress e inizio delle riprese ancora da definire: è probabile che Doc-Nelle tue mani 2 non andrà in onda su Rai Uno prima del 2022. Oltre a Luca Argentero sembra certa la presenza di altri protagonisti della serie quali Matilde Gioli (Giulia) e Silvia Mazzieri (Alba). Sicuramente ci saranno delle new entry per movimentare ancora di più la trama. Non solo: pare che nei nuovi episodi si affronterà anche il Covid-19. Sul finale della prima stagione Argentero ha ammesso:

“Da grande appassionato di serie, vedere finire una storia è bellissimo ed è il completamento di un percorso, ma alcune porte rimarranno aperte…”

Doc-Nelle tue mani è indubbiamente la fiction italiana più vista del 2020. Ben otto milioni di telespettatori, che hanno seguito con interesse e passione la storia di Andrea Fanti. Una storia tra l’altro vera, che si ispira alla vicenda del dottor Pierdante Piccioni. Quest’ultimo ha instaurato un ottimo rapporto con Luca Argentero e più volte è stato ospite sul set della serie.

Doc-Nelle tue mani ha conquistato pure gli americani: alcuni produttori degli Stati Uniti hanno deciso di acquistare i diritti della fiction Rai per produrre un remake a stelle e strisce. Al momento non è stato ancora ufficializzato il cast ma molti sognano di vedere Luca Argentero pure nella versione americana. Con Doc la popolarità e l’affetto del pubblico verso Argentero sono cresciuti ancora di più.

Un periodo davvero d’oro per Luca Argentero: il successo in tv, la paternità e il secondo matrimonio. Nella primavera 2021 il 42enne convolerà finalmente a nozze con la collega e compagna Cristina Marino, dalla quale ha avuto la figlia Nina Speranza. Per ora la data è rigorosamente top secret: la coppia ha già annunciato che sarà un matrimonio intimo.