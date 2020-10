L’attesa è finita: Doc-Nelle tue mani torna in tv! La fiction di successo con Luca Argentero è stata bruscamente interrotta la scorsa primavera a causa dell’emergenza Coronavirus. Per via della pandemia la troupe non è riuscita ad ultimare le scene della prima stagione. Nonostante questo la Rai ha deciso comunque di mandare in onda i primi 8 episodi della stagione per un totale di quattro puntate. I primi otto episodi della fiction sono andati in onda dal 26 marzo al 16 aprile 2020, appassionando circa otto milioni di telespettatori. Giovedì 15 ottobre, come sempre alle 21.25 circa, si riparte da dove ci eravamo lasciati. Nessuna replica: andranno in onda il nono e decimo episodio. In totale la prima stagione è composta da sedici episodi, quindi restano da vedere gli ultimi otto episodi che concludono la prima stagione. Altre quattro prime serate per gli amanti della storia di Andrea Fanti. Ma non è finita qui: la produzione è già al lavoro sulla seconda stagione che, molto probabilmente, andrà in onda nell’autunno 2021.

Doc-Nelle tue mani: il finale di stagione sarà clamoroso, parola di Argentero

“Sono entusiasta di vedere le ultime puntate perché sono bellissime. Sono scritte benissimo e la chiusura della prima stagione è clamorosa. Non voglio alimentare troppe aspettative, ma è un grandissimo finale, succedono tantissime cose. Mi ha sconvolto leggere come gli autori sono riusciti a “condensare”, oltre ai casi di puntata, le storie dei giovani medici e del mio personaggio”, ha dichiarato Luca Argentero in una intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni. Il personaggio di Andrea Fanti è ispirato a Pierdante Piccioni, un medico che ha perso gli ultimi dodici anni di memoria dopo un incidente e che ha dovuto reimparare il suo lavoro (clicca qui per leggere la storia vera integrale). Nella fiction Fanti deve rimettere insieme anche la sua vita privata. Non ricorda, infatti, di aver perso un figlio e di essersi separato.

Doc-Nelle tue mani: 16 episodi per la prima stagione, dove rivedere le repliche

Tutti gli episodi di Doc-Nelle tue mani sono disponibili su Rai Play, il servizio streaming della Rai. In tv è possibile rivedere ogni puntata della fiction ogni mercoledì, alle 23.50, su Rai Premium. Nel cast della serie: Matilde Gioli (Giulia), Gianmarco Saurino (Lorenzo), Sara Lazzaro (Agnese), Giovanni Scifoni (Enrico), Silvia Mazzieri (Alba), Pierpaolo Spollon (Riccardo), Alberto Malanchino (Gabriel), Simona Tabasco (Elisa), Raffaele Esposito (Marco). Doc-Nelle tue mani è stata girata tra Roma, Milano e Formello. Gli interni dell’ospedale sono del Policlinico Universitario Campus Biomedico e dell’Università Campus Biomedico di Roma.