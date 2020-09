Il finale della prima stagione di Doc – Nelle Tue Mani “sarà clamoroso, sarà un grandissimo finale”. Ad assicurarlo non è un fan speranzoso di vedere i ‘fuochi d’artificio’ nell’atto conclusivo della fiction di Rai Uno – i cui nuovi episodi verranno trasmessi a partire dal 15 ottobre -, ma è Luca Argentero, il protagonista indiscusso e apprezzatissimo della serie che ha raccolto ascolti record prima di venire interrotta a causa dell’avanzare della pandemia. L’attore si è raccontato al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, svelando alcuni aneddoti curiosi, come il fatto che le scene del post lockdown hanno subito modifiche di sceneggiatura, essendo stati tagliati alcuni episodi di contatto. Il gran finale, però, è salvo, visto che quello era già stato confezionato prima che il coronavirus divampasse. Dunque, ‘i fuochi d’artificio’ sono al sicuro, pronti a brillare. E una seconda stagione? Ci sarà? Luca è sincero e al momento afferma che non lo sa, anche se evidenzia che il personaggio Fanti ha moltissimo da raccontare e narrativamente non sarebbe un problema trovare altre storie. Argentero ha poi parlato della sua vita privata, profondamente mutata da quando ha avuto la piccola Nina Speranza con la fidanzata Cristina Marino. In arrivo ci sono anche i fiori d’arancio…

“Doc – Nelle tue mani avrà un finale clamoroso”: Luca Argentero tra lavoro e vita privata

Argentero confida che la figlia ha cambiato radicalmente le sue priorità e quelle della sua compagna. Ora, in qualsiasi cosa, prima c’è lei, poi tutto il resto. “Totalmente innamorato”, spiega, in riferimento al frutto d’amore. E con Cristina? Che effetto ha avuto nel rapporto il fatto che sono diventati genitori? “Ci ha uniti ulteriormente”, confessa l’interprete. E non è finita qui perché con la Marino le nozze si avvicinano. I due avevano già deciso di scambiarsi la promessa eterna diversi mesi fa. Poi la gravidanza e il Covid li hanno spinti a procrastinare l’evento, che comunque ci sarà.

Luca Argentero: “Appena si può sposo Cristina”

“Appena sarà possibile ci sposeremo”, assicura Argentero che spiega anche l’idea di matrimonio che ha in mente. Nessuna cerimonia fastosa, tantomeno nessun elenco infinito di invitati. “Faremo un matrimonio normale, niente di eclatante”, racconta, aggiungendo che oggi più di ieri è anche una questione di responsabilità civile il fatto di evitare assembramenti e situazioni di pericolo. Nuovi progetti professionali oltre a Doc – Nelle Tue Mani? C’è da finire di girare il seguito del film ‘Come un gatto in tangenziale’ e recuperare le date dello spettacolo teatrale ‘È questa la vita che sognavo da bambino?’. “Così arriverò a fine anno, poi si vedrà”, conclude.