Doc-Nelle tue mani fiction: repliche e nuovi episodi in onda a ottobre

Doc-Nelle tue mani torna di nuovo in tv. Finalmente la prima stagione sarà trasmessa integralmente su Rai Uno. Lo scorso marzo la nuova fiction con Luca Argentero è stata infatti proposta a metà perché l’emergenza Coronavirus ha bloccato il set. Negli scorsi giorni le riprese sono ufficialmente finite e così Rai Uno ha fissato la data di ripartenza. Dal prossimo 22 ottobre, e dunque ogni giovedì sera, andrà in onda il medical drama. Com’è giusto che sia si ripartirà dalla prima puntata e quindi le prime quattro serate non saranno altro che repliche di quanto visto la scorsa primavera. A seguire le ultime tre puntate, per un totale di sette prime serate. Si andrà avanti fino al 3 dicembre salvo repentini cambiamenti di programmazione. Non è stata ancora confermata ma sembra certa una seconda stagione: gli stessi attori si sono detti disponibili a girare nuovi episodi della fiction. Fiction, va segnalato, che ha realizzato il miglior esordio dal 2007, con una media di 8 milioni di telespettatori.

Doc-Nelle tue mani ritorna a ottobre: si riparte dalla prima puntata

Ispirato a una storia vera, Doc-Nelle tue mani racconta di Andrea Fanti, eccellente primario di medicina interna che, a seguito di un colpo di pistola sparato dal padre di un ragazzo deceduto in ospedale, perde la memoria dei suoi ultimi dodici anni e si ritrova a essere un paziente. Al risveglio dal coma Fanti – che ha il volto di Luca Argentero – scopre che il trauma ha cancellato anche la morte del figlio e la fine del suo matrimonio ma pure la relazione clandestina con Giulia, giovane dottoressa in carriera. Infatti i ricordi si interrompono prima del lutto che lo ha trasformato in un medico freddo e distaccato nel quale non si riconosce più. Andrea riprende così in mano gli studi e cerca un contatto più umano con gli altri pazienti. Cerca poi di recuperare il rapporto con la figlia e di riconquistare la moglie che, nel frattempo, ha un altro compagno.

Luca Argentero: “Le nuove puntate saranno pazzesche”

In un recente post su Instagram Luca Argentero ha annunciato la fine delle riprese di Doc-Nelle tue mani. Mancavano poche scene alla fine quando l’emergenza Coronavirus ha bloccato il set la scorsa primavera. Ora che si è tornati ad una parziale normalità, Argentero e company sono riusciti a portare a termine il lavoro. Il 38enne ha assicurato che le nuove puntate sono pazzesche e che ci saranno numerosi colpi di scena.