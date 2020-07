Doc Nelle tue mani, riprese terminate: “Pazzesche”, parla Argentero

Le riprese di Doc Nelle tue mani sono terminate! Gli attori sono tornati sul set di corsa appena è stato possibile e hanno portato a termine la loro missione, come l’ha definita Luca Argentero. L’attore è il protagonista di questa fiction rivelazione dell’anno, in cui veste i panni del medico Andrea Fanti. La prima stagione è rimasta vittima del Coronavirus come altre serie televisiva, ma con una particolarità in più: è stata di fatto spezzata a metà, perché le riprese non erano ancora finite. Quindi abbiamo visto in onda le prime quattro puntate proprio durante il lockdown. Le restanti quattro, la seconda metà quindi, andranno in onda in autunno perché mancavano alcune scene. Adesso è certo: se fino a poche settimane fa si vagava ancora nell’incertezza, adesso che Argentero ha fatto sapere che sono terminate le riprese di Doc possiamo festeggiare. Le ultime scene sono state girate, adesso tutto il materiale passerà in fase di montaggio e le puntate saranno pronte in autunno.

Doc Nelle tue mani, Luca Argentero scrive ai fan dopo la fine delle riprese: “Missione compiuta”

Mancavano davvero poche scene, come gli attori hanno spiegato più volte nel corso delle interviste, e in effetti le riprese sono durate poco alla ripresa. Siamo certi che varrà la pena attendere, ci aspettano altre quattro puntate di Doc Nelle tue mani che terranno tutti incollati alla televisione. Esattamente come è successo con le prime quattro. E a rendere noto che le riprese sono state portate a termine è stato proprio Argentero! Con due foto su Instagram dal set, l’attore ha scritto: “Missione compiuta! Abbiamo finito di girare le nuove puntate. Le vedrete in autunno. Sono pazzesche… Come la squadra che le ha realizzate”. E sul fatto che ci attendano puntate pazzesche non abbiamo dubbi, viste le prime quattro. Con la fine delle riprese della prima stagione, Luca Argentero ha appeso al chiodo il camice del suo medico Andrea Fanti. Per il momento, perché siamo certi che ci sarà un seguito visto l’affetto del pubblico.

Luca Argentero è Andrea Fanti in Doc, in autunno arrivano le nuove puntate

Un successo inaspettato per chi ha lavorato alla fiction, come ha raccontato proprio Luca Argentero ultimamente. L’attore ha anche ammesso che è stato “un peso” andare in onda con una fiction sui medici proprio nel momento in cui i medici erano i veri eroi in tutto il mondo. Ma alla fine proprio da loro hanno ricevuto applausi e consenso, per questo gli attori del cast sono ancora più felici di aver fatto centro con questa fiction.