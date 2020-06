Argentero, forti emozioni: prime settimane da papà, e su Doc: “Che peso”

Luca Argentero a E poi c’è Cattelan: la disavventura per arrivare in studio da Alessandro

Luca Argentero ospite a E poi c’è Cattelan stasera: una divertente intervista che il conduttore ha guidato tra i grandi ultimi successi dell’attore, sul lavoro come nel privato. Un’intervista che però ha rischiato di non esserci, perché Luca Argentero è arrivato giusto in tempo per la puntata! Il suo intervento è cominciato proprio con il racconto della disavventura per arrivare in studio da Alessandro Cattelan. Quest’ultimo ha cominciato la puntata dicendo che l’ospite era in ritardo e non si sapeva se sarebbe arrivato in tempo o meno. Cosa sarà mai successo? Semplicemente Argentero ha dato per scontato che EPCC andasse in onda dagli studi Sky di Milano Rogoredo. Quindi si è recato lì, ha fatto tutti i controlli del caso per entrare negli studi e quando ha comunicato dove era diretto ha scoperto che Cattelan non va più in onda da lì. Ma non è finita qui, perché dagli studi di Rogoredo lo hanno mandato al teatro Franco Parenti. Arrivato qui, Luca si è ritrovato circondato da un silenzio assordante e alquanto strano. Una gentile signora gli ha poi chiesto chi cercasse e quando lui ha risposto Cattelan gli ha detto che era in ritardo di circa un anno. EPCC infatti non va più in onda neanche da lì!

E poi c’è Cattelan, Luca Argentero parla della figlia Nina: le bellissime parole da neo papà

Alla fine è riuscito ad arrivare in tempo per la puntata, di corsa ma è arrivato. Ha subito giustificato la disattenzione dicendo che dorme poco a causa della figlia Nina, la piccola nata poco meno di un mese fa. Diventare padre lo ha cambiato e stasera ne è arrivata la conferma. Argentero ha parlato con enorme gioia della figlia: “Io non pensavo si potessero raggiungere degli apici di felicità così”. Ha usato l’aggettivo “indescrivibile” per parlarne. Poi ha proseguito: “Avevo immaginato questo momento per tantissimo tempo, gli amici cercano di raccontarlo ma tutto quello che ti dicono è retorica. Retorica, ma è vera. Incredibilmente bello ed emozionante”. Ha aggiunto che la piccola Nina somiglia un po’ più a lui che a mamma Cristina e che hanno trascorso la quarantena in tranquillità. Sono stati fortunati a trascorrere due mesi in una casa in campagna e che quasi si sentiva in colpa ascoltando i racconti di amici e parenti che invece erano stressati chiusi in casa in città.

Doc – Nelle tue mani, Luca Argentero da Cattelan: “Peso della responsabilità”

E poi un accenno al suo secondo successo dopo la nascita della figlia, ovvero Doc – Nelle tue mani. La fortunatissima fiction di Rai 1 tornerà in onda con le nuove puntate appena gli attori potranno tornare sul set a girare le ultime scene. Una settimana di riprese più o meno e sarà tutto pronto. Mancano davvero poche scene insomma, come ha raccontato Luca Argentero da Cattelan. È stato un successo che comunque lui non si aspettava: “Un successo inaspettato, tra l’altro in quarantena. Eravamo ansiosi di capire come sarebbe stato accolto. Parlare dei medici in un momento in cui i medici erano nelle prime pagine dei giornali tutti i giorni… E poi il peso della responsabilità di raccontare una categoria così importante, così in prima linea in modo adeguato”. La soddisfazione quindi va oltre i numeri degli ascolti, perché a renderlo orgoglioso è il consenso degli addetti ai lavori, medici che si sono sentiti ben rappresentati da Doc.