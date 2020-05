Le prime parole di Luca Argentero dopo la nascita della figlia Nina Speranza

Un figlio ti cambia anche il ritmo del cuore, diceva qualcuno. E sicuramente è così pure per Luca Argentero, neo papà da pochi giorni della piccola Nina Speranza. La bambina è nata lo scorso 20 maggio ed è frutto del grande amore tra l’attore e la collega Cristina Marino. Un amore nato per caso, sul set del film Vacanze ai Caraibi, che è cresciuto a poco a poco fino a portare alla creazione di una famiglia. Grazie a Cristina, attrice e fitness influencer, Luca ha finalmente realizzato il sogno di diventare padre. E adesso qualcosa è cambiato, come ha scritto il diretto interessato su Instagram. Il 42enne ha infatti ammesso che ora che è genitore è in grado di capire tante cose che prima non riusciva a comprendere.

Luca Argentero neo papà commosso ed emozionato

“Ora capisco tante cose…”, ha scritto Luca Argentero su Instagram. Queste sono le prime parole dopo l’arrivo della piccola Nina Speranza, nata in piena emergenza Coronavirus. Nei giorni scorsi Cristina Marino è tornata a casa e non ha potuto fare a meno di ringraziare tutti sui social network: “Arrivare davanti alla porta di casa e trovare un giardino di fiori, entrare dentro casa e trovare una serra…ricevere tutti i vostri messaggi pieni di affetto! Grazie di cuore, Nina ha avuto un benvenuto alla vita ricco di amore”.

A breve il matrimonio tra Luca Argentero e Cristina Marino

Oggi Luca e Cristina sono più che mai concentrati sulla loro Nina Speranza ma presto i due convoleranno a nozze. Il matrimonio è fissato da tempo ma la gravidanza prima e il Covid-19 poi hanno leggermente scombussolato i piani. Ma Argentero e la sua dolce metà sono pronti a diventare marito e moglie al più presto, quasi sicuramente nel 2021.