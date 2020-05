Cristina Marino torna a casa dopo il parto: pioggia di fiori e prime parole

Cristina Marino: la fidanzata di Luca Argentero torna a casa dopo il parto e viene travolta da una cascata di fiori. Le prime parole da neo mamma

Tre giorni fa l’annuncio tanto atteso: Luca Argentero e la fidanzata Cristina Marino sono diventati papà e mamma per la prima volta. Un’emozione prontamente veicolata sui social, con tanto di tenera foto della manina di Nina Speranza, nome scelto per la figlia. Oggi, la neo madre ha speso le prime parole dopo il parto. Parole di emozione e stupore, provocate dal suo rientro a casa dall’ospedale. La Marino ha trovato la propria dimora piena zeppa di fiori, restando a bocca aperta. Non poteva esserci ‘Benvenuta’ migliore per la piccola Nina.

Cristina Marino: “Nina ha avuto un benvenuto alla vita ricco di amore”

“Welcome Home. Arrivare davanti alla porta di casa e trovare un giardino di fiori, entrare dentro casa e trovare una serra… ricevere tutti i vostri messaggi pieni di affetto! Grazie di cuore, Nina ha avuto un benvenuto alla vita ricco di amore”. Queste le prime parole da neo mamma di Cristina, che ha anche diffuso su Instagram alcune foto dei tantissimi fiori ricevuti. Immediata la reazione dei fan, che hanno spedito una cascata di messaggi di auguri a lei e al compagno Luca Argentero.

Cristina Marino e l’amore con l’attore di Doc – Nelle tue mani

A Confidenze, Cristina Marino, circa la nascita della love story con Argentero, confessava: “Ho una personalità piuttosto complessa da gestire, lo riconosco. Ma con lui mi sono tranquillizzata. Ci siamo visti la prima volta sul set di Vacanze ai Caraibi e ho capito immediatamente che era un bel tipo, di quelli che vedono sempre il lato positivo e amano aver cura degli altri. In più, avevamo così tante cose in comune che è diventato il mio migliore amico. Tempo dopo mi sono trasferita a Roma”. E amore fu!