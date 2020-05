Cristina Marino: la fidanzata di Luca Argentero più tranquilla grazie all’attore

Ormai prossima al parto Cristina Marino ha rilasciato una bella intervista al settimanale Confidenze. La giovane attrice, classe 1991, ha parlato a lungo della sua gravidanza e della sua carriera ma soprattutto dell’amore di Luca Argentero. Che, inevitabilmente, le ha cambiato la vita. Il loro incontro è stato del tutto casuale – è avvenuto sul set del film Vacanze ai Caraibi – ma è stato determinante. Grazie a Luca Cristina è cambiata molto, come dichiarato dalla diretta interessata. È più calma e tranquilla e riesce pure a gestire la popolarità di Argentero, che spesso porta a fare i conti con fan piuttosto invadenti…

Le ultime dichiarazioni di Cristina Marino su Luca Argentero

“Ho una personalità piuttosto complessa da gestire, lo riconosco. Ma con lui mi sono tranquillizzata. Ci siamo visti la prima volta sul set di Vacanze ai Caraibi e ho capito immediatamente che era un bel tipo, di quelli che vedono sempre il lato positivo e amano aver cura degli altri. In più, avevamo così tante cose in comune che è diventato il mio migliore amico. Tempo dopo mi sono trasferita a Roma”, ha raccontato Cristina Marino. “Abitavo da un’amica e cercavo un appartamento. Lui mi ha invitata a cena a casa sua (cucina benissimo) e alla terza volta che ci sono andata mi sono fermata. La convivenza è andata subito bene. L’unico compromesso che ho dovuto accettare (nella vita a due sono indispensabili) è che per tutti sarò sempre “la compagna di Argentero”, ha aggiunto.

Cristina Marino tiene a bada la gelosia per Luca Argentero

“Sono molto orgogliosa di lui e se per indole sarei gelosa (anche Luca lo è), ho capito che in questo caso è inutile: se le altre donne lo guardano non mi preoccupo perché lui non mi dà motivo di dubitare. Certo, a volte ci sono fan che esagerano e io, che non sopporto la maleducazione, mi infastidisco. Luca? Direi che non ha difetti, a parte che forse è un po’ permaloso. Siamo diversi: io fumantina e poco diplomatica, lui misurato e pacato. Ma mi sta insegnando a mantenere la calma”, ha concluso Cristina Marino.

Luca Argentero, chi è la fidanzata Cristina Marino

Classe 1991, Cristina Marino è una modella e attrice italiana che ha debuttato con Federico Moccia e più precisamente nel film Amore 14, che risale al 2009. Ha conosciuto Luca Argentero sul set di Vacanze ai Caraibi. Ha recitato pure nella fiction Un passo dal cielo e ha partecipato al varietà di Sky Dance Dance Dance. La Marino è inoltre un’esperta di fitness e cura un blog dedicato all’argomento.