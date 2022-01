LDA al settimo cielo per la nascita del fratellino: il commento a papà Gigi

L’allievo di Rudy Zerbi è già pazzo d’amore per il nuovo arrivato in famiglia, frutto dell’amore di D’Alessio e la nuova compagna Denise

Ieri è nato il quinto figlio di Gigi D’Alessio, ma la reazione del cantante non è più l’unica attesa dai fan. Da qualche mese al centro dell’attenzione c’è anche LDA, pseudonimo di Luca D’Alessio, il suo terzogenito. LDA è un allievo di Amici 21, è un cantante come il padre ed è nella squadra di Rudy Zerbi. Nei primi mesi di programma ha già raggiunto dei traguardi molto importante: il suo primo inedito ha conquistato prima il Disco D’Oro e poi il Disco di Platino. Traguardi che tutti coloro che sognano di fare questo mestiere desiderano raggiungere fin da bambini, fantasticando sul momento in cui succederà.

Quando LDA ha vinto il Disco D’Oro il suo pensiero è corso subito a papà Gigi e a mamma Carmela: ha telefonato subito a entrambi. E poi durante una puntata della domenica pomeriggio ha dimostrato tutto il suo amore per i fratelli: Claudio, Ilaria e il più piccolo Andrea, figlio di Anna Tatangelo. Tutti hanno inviato un video a Luca e lui si è molto emozionato. C’è un forte legame tra loro e da ieri la famiglia si è allargata: Gigi è diventato papà del suo quinto figlio.

Il fratellino Francesco è venuto al mondo mentre LDA è nella scuola di Maria De Filippi. Proprio per questo motivo non potrà conoscerlo a breve, almeno questo si augurano i suoi fan. Fin quando è nel programma vive insieme agli altri allievi nella casetta vicino agli studi. Vivono insieme e isolati a causa del Covid, per questo Luca non potrà conoscere subito il fratellino appena nato. Nonostante ciò, la sua felicità è al massimo: si evince dal commento di LDA sul fratellino Francesco.

Sotto la foto di Gigi D’Alessio dell’annuncio della nascita del piccolo, infatti, è spuntato il commento di Luca: “Ho due fratellini spettacolari”. Questo ha scritto insieme a una valanga di emoji con gli occhi a cuoricino. Lo avrà di sicuro conosciuto tramite videochiamata ed è già pazzo d’amore per lui. LDA ha parlato anche di Andrea, visto che ha scritto due fratellini. Insomma, sembra seriamente intenzionato a essere il fratello maggiore perfetto per Andrea e Francesco.