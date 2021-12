Amici 21, LDA al telefono con Gigi D’Alessio: un dettaglio scatena il Web

Finalmente è stato sfatato il tabù Gigi D’Alessio ad Amici 21, anche se è stato presentato come il papà di LDA. Giusto, anzi giustissima scelta da parte della produzione: d’altronde è LDA il protagonista della storia, in questo caso. I ragazzi in casetta hanno il cellulare, con orari e modi stabiliti dalla produzione, per cui era chiaro a tutti che ci fossero stati contatti tra LDA e papà Gigi in questi mesi. Se di altri allievi sono andate in onda chiacchierate al telefono con le mamme e i papà, lo stesso non è mai successo con LDA. Fino a oggi, perché stavolta è stato quasi inevitabile. E poi ormai LDA si è guadagnato l’affetto del pubblico in quanto Luca, non come figlio di D’Alessio.

Nel daytime di oggi è andata in onda la piccola festa che la produzione ha dato modo ai ragazzi di organizzare in occasione del primo Disco D’Oro di LDA, che è anche il primo di questa edizione. Le feste ci sono state anche l’anno scorso, e più di una, come si spera accada per i cantanti di Amici 21. Dunque tutti hanno preparato la casetta e addobbato con palloncini e festoni, tutto rigorosamente color oro. LDA è rientrato da una lezione e ha ricevuto questa sorpresa: non si aspettava una festa.

I ragazzi si sono divertiti, hanno giocato con l’elio e cantato la canzone di Luca, Quello che fa male. Lui ha anche lanciato in cielo un palloncino con il simbolo del Disco D’Oro e ha augurato a tutti coloro che sognano di vivere di musica di raggiungere lo stesso traguardo, e anche oltre. Nel suo discorso ha parlato sia dei suoi colleghi di Amici, facendo i loro nomi uno per uno, sia tutti coloro che non hanno la loro stessa fortuna. A un certo punto della festa, però, LDA ha chiamato papà Gigi e mamma Carmela. “Questo lo devo far vedere a papà”, ha detto Luca prendendo il Disco D’Oro e spostandosi in una camera.

“We, wagliò, tutt a post?”, queste le prime parole di Gigi D’Alessio ad Amici. Non ha fatto altro che rispondere a suo figlio con naturalezza, insomma. Quindi il giovane ha inquadrato con la fotocamera il quadro con il disco e gliel’ha mostrato. La reazione di Gigi? Un’espressione tipica napoletana: “Staj arruvutann, LDA!”. Sì, lo ha chiamato proprio così: LDA, non Luca. L’espressione è stata tradotta come “Dopo tanto”, ma in realtà vuol dire di più. L’allievo ha commentato così: “Assurdo, è qualcosa di assurdo. Mo che lo vede mamma impazzisce”. Per cu ha chiuso la telefonata con Gigi e ha chiamato sua madre, che era molto felice di questo traguardo del figlio.

Un dettaglio ha scatenato il Web: durante la telefonata infatti in sovraimpressone non c’era scritto Gigi D’Alessio, ma “papà di LDA”. Questo ha suscitato ilarità e divertimento nei fan, che si sono riversati su Twitter per commentare il tutto. Molti hanno apprezzato questa telefonata tra LDA e papà Gigi, come se non vedessero l’ora di sentire la voce di D’Alessio senior.

“Papà di Lda” so che non fa ridere ma STO CREPANDO #amici21 — Opinionista__ (@AccountGf1) December 10, 2021