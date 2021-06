Laura Pausini riceve il Nastro d’Argento: Io sì vince ancora, il commento

Laura Pausini ha vinto il Nastro d’Argento con Io sì. Il brano è la colonna sonora del film La vita davanti a sé di Edoardo Ponti con Sophia Loren. Si continua quindi a parlare del film originale Netflix grazie ai continui riconoscimenti per Io sì (Seen), la canzone nata dalla prima collaborazione tra Laura Pausini e Diane Warren. Che fosse un grande successo era cosa ben chiara a tutti da mesi, ma che sarebbe diventato un successo duraturo forse in pochi lo sospettavano. Ci speravano, di sicuro, ma magari non ci pensavano. Fosse anche solo per scaramanzia.

Invece Io sì di Laura Pausini è ancora sulla cresta dell’onda e i riconoscimenti non sono ancora finiti. A marzo ha vinto il Golden Globe, poi è arrivata la candidatura agli Oscar 2021. Purtroppo il sogno di vincere la statuetta d’oro è sfumato, Laura non ha vinto l’Oscar e il premio come migliore canzone è andato a Fight for you, scritta per il film Judas and the Black Messiah. Oggi però è arrivato il post su Instagram della cantante che ha annunciato la vittoria del Nastro d’Argento come migliore canzone originale 2021.

Un nuovo premio che andrà ad aggiungersi agli altri già vinti dalla cantante, non solo con Io sì. Nel suo palmarès c’è anche un Grammy e quattro Latin Grammy Awards. Martedì sera Laura Pausini riceverà il Nastro d’Argento e insieme a lei ci sarà anche Niccolò Agliardi, che ha scritto il testo italiano del brano. La cantante ha annunciato il nuovo premio vinto attraverso i suoi social. Sul profilo Instagram di legge:

“Un altro riconoscimento per Io sì/Seen a cui devo dire grazie, davvero. Per tutte le emozioni e le soddisfazioni che mi ha dato, anche internazionali. Ma grazie anche per le montagne russe che mi ha fatto vivere in questo anno cosi strano per tutti. Dal profondo del cuore mi auguro che tutto, anche il Nastro D’Argento per cui sono davvero orgogliosa, contribuisca a dare un’ulteriore spinta al nostro cinema da sempre tanto ammirato in tutto il mondo”

Cos’è il Nastro d’Argento, il premio vinto da Laura Pausini con Io sì

I Nastri d’Argento sono premi assegnati dai giornalisti cinematografici. Nati nel 1946, sono tra i riconoscimenti più antichi della storia del cinema italiano. Il premio è molto ambito da chi lavora nel mondo del cinema italiano. Vengono premiate diverse categorie, tra cui il miglior film, la migliore regia, il miglior regista esordiente, la miglior commedia, il miglior produttore e molti altri ancora. Ovviamente c’è anche il Nastro d’Argento come miglior canzone originale, quello vinto dalla Pausini con Io sì.