Laura Pausini perde l’Oscar: la sua reazione e il sostegno di Tiziano Ferro

Niente statuetta per la cantante romagnola. Vince Fight for you, scritta per il film Judas and the Black Messiah

Niente da fare: Laura Pausini non ha vinto l’Oscar 2021 per la migliore canzone con Io Sì/Seen, che fa parte della colonna sonora del film The Life Ahead – La Vita Davanti a Sè con Sophia Loren e diretto da Edoardo Ponti. Inutile negare la sua delusione, ma anche quella di molti italiani. Anche Pinocchio di Matteo Garrone ha perso l’occasione di far brillare le nostre maestranze con la ‘ciliegina’ dell’ambita statuetta sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles. C’era tanta speranza di portare a casa anche l’Oscar dopo la vittoria ai Golden Globes. Laura Pausini è stata battuta da Fight For You dal film Judas and the Black Messiah. Un’esperienza emozionante e irripetibile: così l’artista ha commentato il mancato trionfo dove, sui social, ha ringraziato coloro che hanno preso parte al progetto.

Aver cantato sul palco dell’Academy è stato un sogno che mai avrebbe potuto sperare si avverasse ancora di più in una edizione così storica, caratterizzata da una pandemia mondiale. Torna in Italia la Pausini felice di aver vissuto una esperienza nata per un messaggio importante che condivide completamente e per la grande passione che, dopo ventotto anni, ha ancora per la musica che non è solo il suo lavoro ma la sua vita.

Ancor prima che iniziasse la notte degli Oscar 2021, per Laura era arrivata l’incoronazione da uno dei critici più importanti e influenti d’America. Clayton Davis aveva dichiarato che l’artista romagnola meritava di vincere. L’artista si è esibita accompagnata a un pianoforte a cosa rosso scarlatto suonato da Diane Warren.

Laura Pausini non vince i Premi Oscar 2021: la vicinanza di Tiziano Ferro

Tra le dimostrazioni di affetto più tenere, oltre quella del padre, c’è stata quella di Tiziano Ferro, che ha postato una storia sul suo profilo Instagram per l’amica e collega in cui racconta di essersi sentito in ansia per la premiazione a tal punto che suo marito Victor Allen gli ha detto di sembrare in una sala d’attesa aspettando che nasca un figlio.

Una volta appresa la notizia che Laura Pausini non ha vinto la statuetta degli Oscar 2021, il cantante di Latina si è riversato su Instagram sostenendo l’amica e dicendosi orgoglioso di lei. Per Tiziano, Laura è un esempio di talento, determinazione, visione, l’ha aiutato tanto quando era piccolo e confuso e questo non lo dimenticherà mai: