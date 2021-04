Laura Pausini vincerà l’Oscar: il padre spiega perché

Laura Pausini vincerà l’Oscar per la miglior canzone? Sì, secondo il padre Fabrizio. L’uomo è stato il primo a credere nella figlia e, da musicista, a introdurla nel mondo della musica. Il padre dell’artista di Solarolo è stato intervistato da Pascal Vicedomini in collegamento streaming per Los Angeles, Italia-Film, Fashion and Art Fest, la manifestazione che da 16 anni anticipa la notte più attesa per il cinema, in programma tra il Chinese Theatre di Hollywood e le piattaforme Eventive.org e Mymovies.it.

Fabrizio Pausini è convinto più che mai che la figlia Laura vincerà l’Oscar con la sua Io sì/Seen, colonna sonora del film La vita davanti a sé di Edoardo Ponti, con Sophia Loren, disponibile su Netflix. Il signor Pausini ha dato per certa la vittoria di Laura, che deve scontrarsi con Celeste, Tiara Thomas, Leslie Odom, Savan Kotecha.

Come riporta l’Ansa, quando Vicedomini ha chiesto al padre di Laura Pausini come faccia ad essere così sicuro di questa vittoria il musicista ha fatto sapere:

“Quando mia moglie era incinta, leggendo un libro di cui non ricordo né titolo né autore, ho provato a mettere in pratica per 9 mesi ciò che lo scrittore sosteneva. Un metodo per vedere realizzati da un figlio i sogni del proprio genitore. Con Laura si è realizzato tutto. Da quando è nata le dico sempre ciò che succede prima che la cosa accada: credo sarà così anche stavolta, sarebbe la perla finale di una carriera straordinaria e un bel regalo per il compleanno che festeggerò il 28 aprile”

Laura Pausini, in una precedente intervista, ha già chiarito che in caso di vittoria dedicherà l’ambita statuetta a Sophia Loren e al padre Fabrizio. Quest’ultimo è stato fondamentale per la carriera di Laura: è stato il primo a credere in lei e a spronarla a cantare e a non mollare mai. La gavetta di Laura, oggi la cantante italiana più famosa al mondo, è iniziata proprio nel gruppo musicale del padre, in giro per locali e cerimonie.

Il giornalista di Hollywood Reporter Scott Feinberg, in collegamento con Live from Hollywood, ha confermato la predizione del padre di Laura Pausini:

“Laura è favorita in quanto la canzone è bella e quest’anno non ci sono altri brani che abbiano particolarmente colpito il pubblico. E poi è affiancata da Diane Warren, che ha già ricevuto altre 11 nomination senza mai vincere”

Con Io Sì/Seen Laura Pausini ha vinto il Golden Globe. Ora è in lizza per vincere un Oscar: la cerimonia di premiazione è fissata a domenica 25 aprile. L’evento andrà in onda in diretta su Sky, sul canale dedicato Sky Cinema Oscar, canale 303, a partire dalle ore 00.15. In streaming è disponibile su NOW. A condurre l’evento, Francesco Castelnuovo, Gianni Canova e Denise Negri. In studio, come ospiti, Anna Foglietta, Michela Andreozzi, Lillo e Ildo Damiano.

La Notte degli Oscar 2021 sarà riproposta integralmente lunedì 26 aprile su Sky Cinema Oscar a partire dalle 12:15, mentre in prima serata l’appuntamento con Il meglio della Notte degli Oscar 2021 sarà in onda dalle 21:15 su Sky Cinema Oscar e su Sky Uno e in seconda serata in chiaro su TV8, disponibile anche on demand su Sky e in streaming su NOW.