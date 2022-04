Laura Pausini su Mika e Cattelan: “Vogliono farci litigare”, cos’è successo

Laura Pausini non ne può più dei gossip su Mika e Cattelan. I tre conduttori stanno lavorando all’Eurovision Song Contest 2022 ma da diverse settimane ormai si ritrovano anche al centro di pettegolezzi sul loro conto. Tutto è cominciato quando è stato lanciato uno scoop secondo il quale ci sarebbero tensioni fra due dei tre conduttori. Un gossip successivo ha svelato chi fossero i due coinvolti, facendo quindi i nomi di Laura Pausini e Alessandro Cattelan: hanno litigato? La risposta è no, e loro stanno provando a farlo capire in tutti i modi. Anche nel caso in cui ci fossero state tensioni o bisticci, sarebbe tutto già superato e non avrebbe influito sul loro rapporto oggi, insomma.

Più o meno un mesetto fa si è parlato di maretta tra Cattelan e Pausini. Con tanto di motivi: la cantante avrebbe un atteggiamento da super star, il conduttore avrebbe timore di vedere ridursi il suo ruolo a valletto, al contrario invece sono tutti conduttori alla pari. Dopo quelle voci in verità ci sono stati scambi affettuosi su Instagram fra i due, ma non sono serviti a placare le polemiche. Nei giorni scorsi Laura Pausini è stata ospite di Cattelan su Radio Deejay, nella sua trasmissione Catteland, e ha fatto una battuta su Mika.

Dunque adesso l’attenzione si sarebbe spostata dalla rivalità Pausini-Cattelan a Mika escluso e maltrattato dai suoi colleghi dell’Eurovision 2022. Su Twitter è finito sotto gli occhi di Laura un tweet in cui il fan club di Mika ha riportato una sua battuta, fatta appunto in radio da Cattelan. Queste le parole della cantante: “Abbiamo una chat con Mika, ma lui risponde solo alle chiamate”. Il tweet però recitava così: “Abbiamo una chat con Mika ma lui non risponde mai!”. Rispondendo a questo tweet, Laura Pausini ha fatto chiarezza su Mika e Cattelan una volta per tutte:

“Ahahahahhaahah ma lui è in tour! Niente, non ce la fanno a capire che tutti noi ci adoriamo e vogliono per forza farci litigare. Invidiosi!”

Basteranno queste parole a mettere a tacere tutti i gossip sui tre conduttori dell’Eurovision? D’altronde manca poco più di un mese al grande evento a Torino. Il clima sembra essere serenissimo tra Mika, Cattelan e Laura Pausini. Sempre in radio, infatti, la cantante aveva smentito tutte le voci su presunti litigi fra loro. Aveva spiegato che da una parte questi gossip le strappano un sorriso, dall’altra però non riesce a capire “perché debbano sempre inventarsi queste cose”. Cattelan le aveva fatto eco: “Ho pensato fossero solo cose che scrivono su internet, poi una signora mi ha fermato al parco e mi ha chiesto come va con la Pausini”.