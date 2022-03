Eurovision 2022, caos conduttori: cosa succede tra Pausini e Cattelan

Non si placano le voci su una possibile tensione tra Cattelan e Laura Pausini all’Eurovision 2022. Loro sono due dei tre nomi scelti per la conduzione dell’edizione in Italia, che si svolgerà a metà maggio a Torino. Il terzo nome è quello di Mika, che pare si sia ritrovato in mezzo a questa rivalità e sia del tutto estraneo ai fatti. Insomma, Mika starebbe facendo il suo lavoro senza battere ciglio e senza lamentarsi. Al contrario, invece, c’è chi avanza richieste da una parte e chi è preoccupato per queste pretese dall’altra, considerando il personaggio da cui provengono forse un po’ troppo ingombrante.

Insomma, uno dei tre starebbe pensando di prendersi tutta la scena ma a uno dei restanti due proprio non sta bene. A mettere insieme i pezzi di questo puzzle ci ha pensato Dagospia. Tra le chicche di Giuseppe Candela del giorno c’è anche un retroscena sull’Eurovision Song Contest 2022, la cui finale è prevista per il 14 maggio prossimo. Il momento insomma si avvicina sempre di più, Mahmood e Blanco torneranno sul palco insieme e stavolta canteranno davanti a tutta l’Europa.

Ci sarebbe un po’ di caos dietro le quinte al momento. Le riunioni stanno andando avanti per organizzare le serate e i nervi sarebbero abbastanza tesi. Dirigenti e organizzatori pare siano alle prese con una buona dose di stress, complice anche la mancata esperienza per eventi di questo calibro forse. Come se non bastasse tra due conduttori ci sarebbe nervosismo. Laura Pausini starebbe facendo la “diva” a tutti gli effetti: avrebbe chiesto dodici cambi di abito e anche di esibirsi prima della proclamazione del vincitore.

Tutto questo avrebbe fatto nascere dei timori in Cattelan, che non vorrebbe rischiare di passare sul palcoscenico come un valletto della Pausini. I tre sono conduttori alla pari, infatti, e di certo per Alessandro è una grande occasione, essendo lui un conduttore. Insomma, lui se la giocherebbe forse un po’ più degli altri due, che nella vita sono cantanti e non conduttori. Dagospia ha concluso così: “Così si va avanti a richieste e mediazioni, con il solo Mika silenzioso e collaborativo”. Di tensioni fra i due si era già parlato, quindi potrebbe esserci un fondo di verità e potrebbe non trattarsi solo di gossip.