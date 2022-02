Eurovision 2022, prime tensioni tra due conduttori? Impazza il gossip

L’Eurovision 2022, che sarà ospitato in Italia, non è ancora iniziato e già saltano fuori le prime indiscrezioni. A quanto pare ci sarebbero delle incomprensioni da smussare tra due dei tre personaggi scelti per condurre l’evento: Laura Pausini e Alessandro Cattelan. Questi, insieme a Mika, presenteranno l’evento internazionale che si terrà al PalaOlimpico di Torino dal 10 al 14 maggio 2022. Ecco cosa starebbe succedendo.

Durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2022, andata in onda ieri 2 febbraio 2022, Amadeus ha annunciato ufficialmente i nomi dei conduttori di Eurovision 2022: Mika, Alessandro Cattelan e Laura Pausini. I tre, presenti al teatro Ariston al momento dell’annuncio, hanno dimostrato di essere felicissimi di aver ricevuto questo importante incarico e soprattutto di essere molto affiatati tra loro.

Secondo il settimanale Oggi, però, non sarebbe tutto rose e fiori. A quanto pare ci sarebbero vere e proprie “scintille” tra quelle che Oggi chiama due “primedonne”: Cattelan e la Pausini. Secondo questo spiffero il conduttore 41enne e la cantante 47enne starebbero letteralmente sgomitando per avere una presenza maggiore sul palco. Le tensioni tra i due sarebbero acuite in quanto i ritmi dello show sarebbero molto serrati. Ciò non permetterebbe ai due artisti di dare il proprio apporto allo spettacolo quanto vorrebbero.

Eurovision 2022, conduttori annunciati a Sanremo

Ovviamente si tratta di indiscrezioni da prendere con le pinze. Nessuno dei diretti interessati ha in qualche modo confermato queste voci, anzi. I tre sembrano entusiasti di intraprendere questa nuova avventura, che avrà inizio tra esattamente 100 giorni. O, magari, il trio potrebbe avere mascherato i problemi in corso e aver finto di essere in perfetta sintonia. Per ora queste sono solo ipotesi che lasciano il tempo che trovano.

L’annuncio ufficiale della loro conduzione della kermesse è arrivato subito dopo l’esibizione della cantante romagnola, che ha presentato il suo nuovo singolo “Scatola” scritto con Madame. Al termine dell’esecuzione del brano sono entrati in scena il cantante di origini libanesi e il conduttore di Tortona, nascosto in mezzo ai musicisti dell’orchestra. Dopo la loro apparizione a Sanremo i tre hanno pubblicato varie foto e video sui loro social, dimostrandosi grati per essere stati scelti per ricoprire questo ruolo.

Si tratta quindi di voci infondate? O ci sono semplici incomprensioni che verranno agilmente superate? Staremo a vedere.