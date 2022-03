Cattelan-Pausini, segnali di disgelo: messaggi dopo gossip Eurovision

Da qualche settimana si rincorre sui social un gossip che vorrebbe Cattelan e Laura Pausini rivali all’Eurovision Song Constest. I due sono tra i conduttori della kermesse, che andrà in scena in Italia dopo la vittoria dei Maneskin dell’anno scorso. Insieme a loro c’è anche Mika, ma le indiscrezioni vorrebbero il cantante del tutto estraneo a queste dinamiche di rivalità e di nervi tesi. Negli ultimi giorni inoltre sono spuntati ulteriori dettagli sul possibile astio fra gli altri due, ovvero Cattelan e Pausini.

In particolare Dagospia nei giorni scorsi ha parlato di una Laura Pausini che starebbe avanzando troppe richieste e di un Cattelan preoccupato. Il conduttore non vorrebbe rischiare di essere oscurato dalla Pausini, che comunque gode già di fama internazionale ed è abituata a prendersi la scena su un palcoscenico. I tre conduttori dell’Eurovision hanno invece lo stesso peso: nessuno avrà un ruolo più rilevante rispetto a un altro. Secondo le voci di corridoio degli ultimi giorni, invece, sarebbe questo il timore di Cattelan: che la Pausini si prenda tutta la scena e faccia risultare lui come il suo valletto.

Dopo gossip e pettegolezzi, oggi sono arrivati segnali di disgelo fra i due conduttori dell’Eurovision 2022. Laura Pausini ha scritto un messaggio tra le sue stories su Instagram e ha speso belle parole su Cattelan. La cantante ha scritto di aver terminato di vedere la serie Una semplice domanda su Netflix e si è complimentata con lui:

“Ci è piaciuta tanto e vi consigliamo di guardarla! Io e Ale siamo due quarantenni del segno del Toro e senza saperlo abbiamo scritto e girato due film che hanno un significato molto simile. A me queste cose emozionano tanto. Bravo amico mio”

Cattelan ha condiviso il messaggio della Pausini tra le sue stories, ha ringraziato attraverso delle emoji e ci ha aggiunto anche dei cuori rossi. Insomma, è chiaro che anche nel caso in cui ci fossero incomprensioni dietro le quinte dell’Eurovision 2022 non stanno influendo sul loro rapporto e sulla loro sintonia. Oppure questo messaggio è stato scritto e condiviso proprio per mettere a tacere queste voci di rivalità fra loro? Ciò che importa ai fan dell’uno e dell’altro, comunque, è che sul palco riescano a condurre in sintonia e senza sgomitare. In caso contrario a farne le spese sarebbe soltanto lo show, e sarebbe un vero peccato.