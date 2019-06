Lasse Matberg: ultime news dopo la vittoria a Ballando con le Stelle

Lasse Matberg sta meglio. A una settimana dalla vittoria a Ballando con le Stelle, il norvegese ha lasciato l’ospedale dove è stato operato al braccio. Ora il 33enne dovrà affrontare un lungo periodo di riabilitazione, che farà tra la Norvegia e l’Italia. E sì, perché dopo aver trionfato nello show di Milly Carlucci insieme alla ballerina Sara Di Vaira, Lasse ha deciso di restare nel nostro paese. Il suo fascino e la sua simpatia hanno conquistato tutti e dopo la fine del programma Rai ha ricevuto numerose proposte, sia dal Belpaese sia da altri paesi europei. Ma Matberg, come annunciato al settimanale Di Più, ha scelto di dare la precedenza agli italiani, che in fondo l’hanno scoperto e portato al successo.

Le dichiarazioni di Lasse Matberg sul suo futuro in Italia

“Ho ricevuto proposte di recitare in due film di genere fantasy, in cui dovrei interpretare degli eroici guerrieri. E ho ricevuto anche la richiesta di partecipare a programmi tv, ancora top secret, di tanti paesi nel mondo, compresa l’Italia. Prenderò un periodo di aspettativa dalla Marina, ma non potrò dire di sì a tutti: dovrò fare delle scelte. E credo proprio che sceglierò l’Italia”, ha dichiarato Lasse Matberg alla rivista edita da Cairo Editore. “Non ho mai trovato un paese in cui mi sono sentito così benvoluto: dovunque andassi, sembrava che tutti volessero abbracciarmi e farsi un selfie con me. Mi sento un po’ più italiano ogni giorno che passa. E non voglio perdere l’occasione di lavorare di nuovo tra voi”, ha aggiunto.

Lasse Matberg è pronto per una fidanzata italiana?

Nonostante il successo e l’avvenenza fisica Lasse Matberg è ancora single e pronto ad innamorarsi. La sua nuova fiamma sarà magari italiana? Di certo non sarà Sara Di Vaira: i due hanno già smentito di avere una presunta love story. In passato Lasse ha avuto tre relazioni importanti, ognuna durata cinque anni. Quella che ricorda con maggiore trasporto è la prima, quella vissuta dai sedici ai ventuno anni. Questa ragazza, di cui Lasse non ha voluto rivelare il nome, ha infatti aiutato l’ex concorrente di Ballando con le Stelle a credere in se stesso e a non soffrire più di bullismo.