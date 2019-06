Lasse Matberg e Sara Di Vaira è amore? La ballerina di Ballando chiarisce

Lasse Matberg e Sara Di Vaira: il gossip esplode, è amore tra i due?

Cosa c’è tra Lasse Matberg e Sara Di Vaira? Secondo il web, sarebbe nato un legame speciale tra il bel vichingo e la ballerina professionista di Ballando con le stelle, ma è la stessa Sara a chiarire la situazione a Storie Italiane di Eleonora Daniele. Il tenete della marina norvegese ha conquistato non solo il web ma anche il pubblico italiano, ottenendo anche la vittoria del dance show di Milly Carlucci. La Di Vaira è stata accanto a Lasse durante l’operazione, avvenuta durante la mattina di lunedì 3 giugno in una nota clinica di Roma. Matberg si era fatto male durante la finale di Ballando con le stelle riportando una brutta lesione al gomito, che poi si è scoperto essere più grave e che ha intaccato il bicipite con un problema al tendine. La maestra aveva aggiornato e rassicurato i telespettatori dalla Balivo a Vieni da me, in cui doveva essere presente anche Lasse.

Sara Di Vaira chiarisce le voci del web: cosa c’è con Lasse?

Una bella intesa quella nata tra Lasse Matberg e Sara Di Vaira, la coppia vincitrice di Ballando con le stelle. Secondo i gossip della rete, ci sarebbe qualcosa in più che lega i due, è amore? La ballerina professionista del programma condotto dalla Carlucci chiarisce da Eleonora Daniele, smentendo ogni gossip sul suo conto. “Lui non è fidanzato, lui neanche“, ha risposto alla curiosità della conduttrice, per poi spiegare: “Ma non può nascere nulla. Mi ha conquistato ma non in quel senso. Sono mai stata così luminosa e energica come che in questa edizione“. Dunque, niente flirt o storia d’amore in arrivo con Lasse, che però potrebbe rimanere in Italia e iniziare una bella carriera nel mondo dello spettacolo.

Lasse Matberg: video messaggio dal letto di ospedale, Sara al suo fianco

“Io e mia figlia siamo state con lui tutto il tempo“, ha dichiarato la Di Vaira a Storie Italiane. Lasse è solo qui in Italia, suo padre è dovuto tornare in Norvegia e Sara insieme alla figlia ha deciso di non lasciare il ben vichingo da solo un un momento così difficile: “Lo saluterò solo quando lo vedrò salire sull’aereo“, ha chiosato la ballerina. La web star ora divenuto famoso anche nel nostro paese è stato operato d’urgenza per una lesione che ha interessato un tendine del braccio. Lasse sta bene ed ha anche registrato un video messaggio per la trasmissione, rassicurando il pubblico. “Era dolorante ma sta bene“, aveva aggiornato la Di Vaira ospite a Vieni da me.