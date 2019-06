Lasse Matberg operato al gomito: gli aggiornamenti di Sara Di Vaira

Lasse Matberg operato al gomito. Sara Di Vaira aggiorna i telespettatori

Il vincitore di Ballando con le stelle, Lasse Matberg, è stato operato al gomito dopo il brutto infortunio che lo ha colpito durante la finale dello show di Milly Carlucci. Il bel vichingo, modello e star del web, si è fatto male mentre ballava alla finale di Ballando, ha deciso comunque di andare avanti e di portarsi a casa la vittoria, per la felicità della sua maestra Sara Di Vaira che con la coppa in mano ha festeggiato i suoi 10 anni nel programma. La ballerina è stato ospite di Caterina Balivo a Vieni da me ed ha spiegato cosa è successo veramente al suo compagna di ballo e che è stato anche operato questa mattina e di urgenza. Come sta ora Lasse? Come ha detto la Di Vaira, Matberg sta bene ed i medici hanno dovuto intervenire d’urgenza per non complicare la cose.

Lasse Matberg operato: cosa è successo davvero al vincitore di Ballando con le stelle

Chi ha seguito la finalissima di Ballando con le stelle, sa bene cosa è successo a Lasse Matberg. Il tenete della marina norvegese, conosciutissimo sui social ed ora divenuto famoso anche nel nostro paese, ha avuto un problema con un tendine. “Lasse aveva già questa lesione e quello che è accaduto poteva succedere da un momento all’altro“, ha aggiornato la sua maestra a Ballando, Sara Di Vaira, “Aveva il tendine rotto, completamente spezzato. Questa mattina ha avuto l’intervento, l’ho accompagnato io in clinica. L’ho aspettato quando è uscito dalla sala operatoria, era dolorante ma stava bene. I medici sono riusciti ad attaccare il tendine e lo hanno dovuto fare d’urgenza e non potevano aspettare altri giorni, perché il tendine si sarebbe ritirato ancora di più“. Un bella notizia per i fan del ben vichingo che, nonostante il brutto incidente nella trasmissione, ora sta benissimo.

Lasse Matberg, assente a Vieni da me: la promessa di Caterina Balivo

In quanto vincitore di Ballando con le stelle, Lasse Matberg sarebbe dovuto essere ospite della Balivo insieme alla Di Vaira. La ballerina è andata in studio per raccontare cosa è successo al modello ma Caterina ha promesso che Lasse tornerà in studio per una bella intervista. Il suo futuro infatti potrebbe prendere la strada dello spettacolo.