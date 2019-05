Lasse Matberg: l’infanzia difficile e il futuro in Italia del “vichingo” di Ballando

Lasse Matberg: il passato da vittima di bullismo e le proposte di lavoro in arrivo

Lasse Matberg, il “vichingo” dell’ultima edizione di Ballando con le stelle, arrivato dalla Norvegia ha conquistato gran parte del pubblico italiano con il suo fisico possente, i lunghi capelli biondi e la simpatia. Nonostante la mole a dir poco imponente (è alto 197 centimetri e pesa 120 chili), l’ufficiale della Reale Marina Norvegese nel programma di Milly Carlucci volteggia con disinvoltura, tanto da aver sorpreso sin dall’inizio anche i severissimi giudici del dance show. Il merito è sicuramente della sua maestra di ballo Sara Di Vaira, ma anche della sua determinazione. Lasse infatti, da bravo militare, al momento ha solo un obiettivo in testa: vincere. Dopo penserà al futuro e alla carriera nel mondo dello spettacolo. Già, perché a quanto pare in questo periodo gli stanno piovendo addosso proposte di lavoro dalla nostra Italia, ma non solo. In un’intervista a Di Più, il bel norvegese ha voluto parlare anche del suo difficile passato. Infatti, anche se adesso sembra strano ipotizzarlo, da ragazzino è stato vittima di bullismo per il suo aspetto fisico.

Ballando con le stelle, Lasse Matberg: “Ho sofferto in silenzio per anni”

Oggi Lasse Matberg è una webstar, seguita su instagram da più di 600mila persone, è può considerarsi felicemente realizzato sotto molti punti di vista. Lo vediamo ogni settimana sul piccolo schermo forte e muscoloso, ma dietro la sua montagna di muscoli si nasconde una grande sensibilità e un trascorso difficile. Infatti Il bel Lasse non è sempre stato così, da bambino era molto magro e aveva un difetto ai denti, caratteristiche che l’hanno reso facile bersaglio dei bulli. “Da ragazzino ero molto diverso da come sono adesso, e non solo per la barba che mi sono fatto crescere. Ero mingherlino e avevo i denti sporgenti”, confida a Oliviero Marchesi di Di Più. Per questo era stato soprannominato “denti da coniglio”, appellativo che insieme al resto gli ha procurato dispiacere e dolore: “Ho sofferto per anni in silenzio, ma poi nell’adolescenza ho deciso di reagire, migliorando il mio aspetto”, confessa. Il concorrente norvegese di Ballando ha trovato motivazione nella palestra, che pratica ancora tutti i giorni, e grazie ad un bravo dentista ha poi risolto anche il problema ai denti.

Lasse Matberg punta alla vittoria e sul mondo dello spettacolo svela: “Sto ricevendo molte proposte”

Dopo aver chiesto un permesso speciale per prendere parte al programma di Raiuno, Lasse Matberg ha anche dichiarato che grazia a Ballando potrebbe far virare la sua carriera verso il mondo dello spettacolo, lasciando dietro quella militare: “Sto ricevendo molte proposte di lavoro in questo senso e non è detto che non dica di sì, sono una persona a cui piace lanciarsi in nuove avventure”. Le offerte di lavoro nello showbiz arrivano sia dall’Italia che da altrove, ma il vichingo vorrebbe restare da noi: “Mi piacerebbe molto continuare a lavorare in Italia”, afferma. Nel caso sarebbe disposto anche ad imparare bene la nostra lingua: “Fare tv dove si parla in inglese per me sarebbe più facile. Ma mi piacerebbe avere l’occasione di fermarmi ancora nel vostro bellissimo paese”. E poi aggiunge: “Amo l’Italia e adesso sto scoprendo che anche l’Italia ama me: ne sono felice!”. Al momento però è concentrato solo sulla gara, infatti Lasse ha detto che dopo la fine di Ballando con le stelle 2019 ci penserà, per adesso vuole cercare di agguantare la vittoria finale.