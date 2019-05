L’Aquila Grandi Speranze non va più in onda su Rai 1: ecco perché

L’Aquila Grandi Speranze, la fiction eliminata dal palinsesto di Rai 1

L’Aquila Grandi Speranze, la fiction diretta da Marco Risi e dedicata alla città abruzzese dopo il terremoto del 2009, questa sera martedì 07 maggio non andrà in onda su Raiuno come in precedenza. Co-prodotta da Rai Fiction e IdeaCinema, la nuova serie del primo canale non sembra aver conquistato il pubblico televisivo e per questo a Viale Mazzini si è optato per un cambio repentino di palinsesto. La fiction ha visto un calo graduale degli ascolti: la prima puntata (mandata in onda il 16 aprile), infatti, aveva ottenuto il 13% di share (3 milioni 180mila spettatori), la seconda il 10,43% (2.442.000 spettatori), mentre gli ultimi episodi si sono fermati al 9,4% (con 2.152.000 spettatori). Nonostante abbia anche battuto qualche volta la concorrenza, visto il sempre minore seguito è stato deciso di spostarla su Raitre, sempre in prima serata.

Dove e quando vedere L’Aquila Grandi Speranze adesso? La serie si sposta su Rai 3

Le prime tre puntata di L’Aquila Grandi Speranze sono andate già in onda su Raiuno e ne rimangono altre tre. Come anticipato, da ora in poi tutti i restanti episodi saranno trasmessi su Raitre dalle 21.20 a partire da venerdì 10 maggio. Dopo il calo di ascolti e anche le critiche da parte del pubblico aquilano, che ha fatto nascere una pagina ironica su Facebook, la fiction con protagonisti, fra gli altri, Donatella Finocchiaro, Giorgio Marchesi e Giorgio Tirabassi passerà dunque alla prima serata del terzo canale.

Le dichiarazioni di Giorgio Marchesi

Dopo aver appreso la notizia, Marchesi, che nella fiction interpreta Franco Basile, ha voluto commentare l’accaduto. Parole di dispiacere e amarezza quelle dell’attore: “Quello che mi preme condividere con voi è l’onestà con cui abbiamo lavorato tutti e, personalmente, ho la consapevolezza di avercela messa tutta, affrontando questa serie con le migliori intenzioni. Anzi, con la speranza di aiutare la città. Sono riconoscente a tutti gli aquilani, medici e non, che mi hanno fatto conoscere L’Aquila e aiutato a costruire il personaggio di Franco”. E sul “flop”: “Inutile soffermarsi sui motivi di ascolti inferiori alle aspettative, che sono tanti e diversi, come sempre. E che spettano agli addetti ai lavori”.

Cosa andrà in onda al posto di L’Aquila Grandi Speranze

Ma cosa andrà in onda su Raiuno al posto di L’Aquila Grandi Speranze? Al posto dell’inedita fiction, giunta a dieci anni dal terremotode L’Aquila per raccontare la ricostruzione della città e la vita degli Aquilani, andrà in onda questa sera (marted’ 07 maggio), il film in prima visione La verità, vi spiego, sull’amore di Max Croci con Ambra Angiolini, Carolina Crescentini, Massimo Poggio, Edoardo Pesce e la cantante Arisa in veste di attrice. Queste al momento le informazioni dal palinsesto Rai, che probabilmente vedrà alternarsi su Raiuno il martedì diversi film.