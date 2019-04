L’Aquila Grandi Speranze su Rai 1: cast attori e numero puntate

L’Aquila Grandi Speranze: il cast completo e numero di puntate della fiction di Raiuno

L’Aquila Grandi Speranze è la nuova fiction di Raiuno che racconta la ricostruzione della cittadina abruzzese a dieci anni di distanza dal terribile e indimenticabile terremoto del 6 aprile 2009. Co-prodotta da Rai Fiction e IdeaCinema, la serie diretta dal regista Marco Risi partirà martedì 16 aprile con un numero complessivo di sei puntate. Nella fiction troviamo un grande cast con tanti volti noti del piccolo e grande schermo. Tra i protagonisti troviamo Donatella Finocchiaro e Giorgio Marchesi, che abbiamo già visto recentemente nel film televisivo La stagione della caccia, ma anche Giorgio Tirabassi, Luca Barbareschi, Carlotta Natoli e Valentina Lodovini. Nell’inedita e nuova fiction recitano anche dei giovanissimi attori: Rosa Enginoli, Gabriele Fiore, Andrea Pittorino, e Francesca Inaudi.

Cast completo e personaggi di L’Aquila Grandi Speranze

Donatella Finocchiaro veste i panni di Silvia Merli, una donna che in quella notte tremenda ha perso sua figlia, senza sapere esattamente che fine abbia fatto. Suo marito, Franco Basile, è interpretato da Giorgio Marchesi ed è uno psicologo. Dovrebbe sapere come gestire il dolore della moglie, ma soffre molto anche lui, anche se cerca di andare avanti per l’altro figlio e la sua famiglia. Giorgio Tirabassi, invece, è il direttore del museo nazionale de L’Aquila e leader di un movimento che combatte strenuamente per rendere il più veloce possibile la ricostruzione. Il suo personaggio è legato in qualche modo anche a quello di Luca Barbareschi che, nel ruolo di Riccardo De Angelis, rappresenta un nuovo arrivato in città. Infatti lui è un imprenditore venuto da fuori che vorrebbe costruire una nuova città accanto a L’Aquila.

L’aquila Grandi Speranze in tv: gli altri personaggi

La trama della fiction di Raiuno dedicata a L’Aquila vede in scena anche altri personaggi come quello di Margherita, la figlia del costruttore. Interpretata da Rosa Enginoli, dovrà affrontare la difficoltà della solitudine, in una città nuova e distrutta dove incontrerà nuovi compagni. La moglie invece è Giulia Rinaldi, interpretata da Francesca Inaudi. Carlotta Natoli recita nel ruolo della sorella di Silvia (Donatella Finocchiaro) e si chiama Beatrice. Il figlio di Silvia e Marco (Giorgio Marchesi) porta il nome di Davide ed è interpretato da Andrea Pittorino. Gabriele Fiore veste invece i panni di Simone, figlio della coppia formata da Gianni Fiumani (Giorgio Tirabassi) e Elena (Valentina Lodovini).